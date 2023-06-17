Kazalar durmak bilmiyor

Lefkoşa’da dikkatsiz sürücü yayaya, alkollü sürücü ise park halindeki araca çarptı. Girne’de ise salon araç ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı



Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda önceki gün aracın çarptığı yaya yaralandı.

Kaza saat 18:45 raddelerinde meydana geldi.

37 yaşındaki Turabi Kebabcı, SU 677 plakalı salon aracıyla dikkatsiz şekilde seyrederken Cadde Mutfak isimli restoran önlerine geldiğinde, o esnada yaya geçidi üzerinde yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan 27 yaşındaki TC uyruklu öğrenci Mihriban Şavluk’a çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya kaza yerine gelen ambulans ile kaldırıldığı hastanede yapılan ilk yardım tedavisine müteakip sol kalçasında çatlak tespit edildiğinden ortopedi servisinde tedavi altına alındı.

SU 677 plakalı araç sürücüsü ise tutuklandı.

Olay yerine PGM trafik şubesinin başarılı şube amiri Mehmet Özatılgan, kazanın dikkatsiz sürüşten kaynaklandığını açıkladı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Öte yandan Lefkoşa'da park halindeki araca çarpan alkollü sürücü tutuklandı.

Kaza, Mehmet Ali Rıza Sokak üzerinde meydana geldi.

53 yaşındaki Bora Arben, 234 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HU 350 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucunda yol kenarında park halinde bulunan HD 829 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı, araç sürücüsü Bora Arben tutuklandı.

ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Öte yandan Girne'de önceki gün salon araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 37 yaşındaki motosiklet sürücüsü Abdur Rahman yaralandı

40 yaşındaki Ali Ceyhan, yönetimindeki JK 004 plakalı salon araç ile tarafında yeşil ışık yandığı için güney istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce yolun batı kısmına dönüş yapması sonucunda yeşil ışık yandığı için kuzey istikametine doğru seyreden 37 yaşındaki Abdur Rehman yönetimindeki UB 527 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan UB 527 plakalı motosiklet sürücüsü Abdur Rehman, kaldırıldığı Girne Dr. Akçicek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, cerrahi sevisinde müşahede altına alındı.

