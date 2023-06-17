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İskele’de “Derin Dalış” Operasyonu

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İskele’de bir araçta yapılan aramada uyuşturucu, ardından şahsın evinde yapılan aramada ise patlayıcı madde ve eski eser ele geçirildi

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İskele’de “Derin Dalış” Operasyonu
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İskele’de önceki saat 22.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından yapılan “Derin Dalış” Operasyonu’nda 28 yaşındaki isminin baş harfleri O.İ’nin aracında yapılan aramada uyuşturucu, ardından şahsın evinde yapılan aramada patlayıcı madde ve eski eser tespit edildi. Şahıs tutuklandı.
Şahsın aracında yapılan aramada, yaklaşık 2 kilogram ağırlığında hintkeneviri tespit edilirken, şahsın Dipkarpaz’daki ikametgahında yapılan aramada, 3 adet canlı mermi ve eski eser nitelikli 8 adet sikke, 1 adet altın kolye ucu, 1 adet zil, 2 adet anfora ile 2 adet kırık anfora parçası bulunarak emare olarak alındı.
 
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