Kayıp şehide 60 yıl sonra cenaze töreni

12 Mayıs 1964’te Larnaka’da önünde durdurulan bir Kıbrıslı Türk’e ait taksiden bazı Rumlar tarafından alınarak “kayıp” edilen üç Kıbrıslı Türk’ten biri olan Fuat Niyazi, “kayıp” edildiği 12 Mayıs 1964’ün 60'ncı yıldönümünde, 12 Mayıs 2024’te “Ortaköy Şehitliği”nde düzenlenecek askeri törenle toprağa verilecek

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Larnaka’ya bağlı Truilli köyündeki kazısında bulunan ve kimlik tespiti tamamlanan 1963 kayıplarından Şehit Fuat Niyazi’nin naaşı, bu pazar günü saat 10.00’da Lefkoşa Mezarlığı'nda yer alan Ortaköy Şehitliği’nde kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle şehitliğe defnedilecek.Şehit Fuat Niyazi, Kıbrıslı Rum kayıp yakını Ksenis Halluma’nın yanısıra Kayıplar Komitesi’nin geçen yıl kaybettiği Kıbrıslı Rum Üye Yardımcısı Ksenofon Kallis’in gösterdiği Trulli (Strullo) dışındaki bir kuyuda bulunmuştu.12 Mayıs 1964’te Larnaka’da Amerikan Akademisi önünde durdurulan bir Kıbrıslı Türk’e ait taksiden bazı Kıbrıslı Rumlar tarafından alınarak “kayıp” edilen üç Kıbrıslı Türk’ten biri olan Fuat Niyazi, “kayıp” edildiği 12 Mayıs 1964’ün 60'ncı yıldönümünde, 12 Mayıs 2024’te Lefkoşa Mezarlığı içerisindeki “Ortaköy Şehitliği”nde düzenlenecek askeri törenle toprağa verilecek.Cenaze töreni, ailenin isteği üzerine 12 Mayıs 2024 Pazar günü yapılacak...Fuat Niyazi, 1944 Tatlısu (Mari) doğumluydu ve “kayıp” edildiğinde henüz 20 yaşında bir gençti...12 Mayıs 1964 tarihinde, Larnaka’da Amerikan Akademisi önünde bazı Kıbrıslı Rumlar tarafından durdurulan Reşat Ahmet’in TAM189 plakalı Consul marka taksisinden taksi şoförü Reşat Ahmet ve takside yolcu olarak bulunan Fuat Niyazi ile Eşref Salih alınarak “kayıp” edilmişlerdi.Yıllar sonra, 2022 yılında bir Kıbrıslı Rum “kayıp” yakını olan Ksenis Halluma, yaşlı bir görgü tanığından elde ettiği bilgiler doğrultusunda, Kayıplar Komitesi yetkililerine Trulli (Strullos) dışındaki bir kuyuyu göstermiş ve bazı “kayıp” Kıbrıslı Türkler’in gömü yerinin bu kuyu olabileceğini belirtmişti.Halluma’nın da babası ve amcası Tremeşe’den (Tremetuşa/Erdemli) 1974’te kaybolmuştu ve bugüne kadar onların gömü yeri bulunmadı. Buna karşın Halluma, uzun yıllardan beridir, gönüllü ve insani bir jest olarak “kayıplar”ın bulunması için özel çaba gösteriyor...Halluma’nın göstermiş olduğu kuyuyu, ondan önce de Kayıplar Komitesi’nin geçen yıl kaybettiği Kıbrıslı Rum Üye Yardımcısı merhum Ksenofon Kallis de Kayıplar Komitesi yetkililerine göstermiş ve yıllar içerisinde bu kuyunun kazılması için çaba sarfetmişti...Halluma’nın aynı kuyuyu göstermesi üzerine kazılara başlanmış ve sözkonusu kuyudan dört “kayıp” Kıbrıslı Türk’ten geride kalanlar Kayıplar Komitesi kazı ekibi tarafından çıkarılarak kimliklendirilmeye gönderilmişti.İlk kimliklendirilen Mustafa Mulla Hüseyin olmuştu. O, bu gruptan ayrı olarak Aralık 1963’te yine Larnaka’da bazı Kıbrıslı Rumlar tarafından yoldan alınarak “kayıp” edilmişti.Mustafa Mulla Hüseyin’in cenaze töreni de geçtiğimiz yıl 1 Aralık 2023’te Mağusa Canbulat Şehitliği’nde yapılarak toprağa verilmişti. Aslen Siligulu olan Mustafa Mulla Hüseyin, “kayıp” edildiğinde henüz 27 yaşındaydı ve Muttayaga’dan (Mutluyaka) Habibe hanımla evliydi, iki küçük oğlu vardı. Oğlularından biri henüz üç yaşındaki Hüseyin ve henüz 11 aylık Salih’ti.Kuyuda kalıntıları bulunan bir “kayıp” Kıbrıslı Türk daha kimliklendirilmiş bulunuyor ve ailesinin cenaze töreninin ne zaman yapılacağı hakkında karar vermesi bekleniyor... Kuyuda kalıntıları bulunan dördüncü kişi ise DNA testleriyle henüz kimliklendirilemedi.Öte yandan Evrim Alper Kayıkçı, sosyal medya sayfasında “kayıp” dayısı Fuat Niyazi’nin fotoğraflarını paylaşarak cenaze törenini duyurdu ve şöyle yazdı:“Altmış yıllık bekleyiş sona erdi... Masmavi gözlü yakışıklı bir 20 yaşında bir genç... Annemi görmek için Tuzla’ya gitmiş, köyü olan Tatlısu’ya dönmek için kayıp otobüsün peşinden koşmuş. Annem, “Gitme, yarın gidersin” dediği halde, başka bir arabayla yola çıkmış. 60 yıl hiç haber alınmamış. Rumlar tarafından savaş olmadığı bir zamanda o ve niceleri öldürülüp ortadan kaldırılmış.Ninem yıllarca “Fuatım” diye diye vefat etti. Benim ondan kalan tek hatıram, kucağında çektikleri soluk bir fotoğraftır. Dayımız 12 Mayıs 2024 Pazar günü Lefkoşa Şehitliği’ne defnedilecektir. Dayımız seni çocuklarımıza, torunlarımıza anlatmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz... Ruhun şad olsun.”