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Kaşıkcı’nın naaşı beş gündür bekliyor

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Lefkoşa’da 18 Ekim Pazar akşamı meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Fatma Kaşıkcı’nın naaşının İngiltere’ye götürülebilmesi için İngiltere’de bağış kampanyası başlatıldı

Kaşıkcı’nın naaşı beş gündür bekliyor

Lefkoşa – Gazimağusa Anayolunun birinci kilometresinde, 18 Eylül Pazar akşamı meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Fatma Kaşıkcı’nın naaşı hala Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bekliyor.
İngiltere’ye defnedilmek istenen Kaşıkcı’nın naaşının yaşadığı ülkeye götürülebilmesi için İngiltere’de bağış kampanyası başlatıldı.
Fatma Kaşıkçı’nın yakınları ‘justgiving.com’ sitesi üzerinden, Kaşıkcı’nın cenazesi İngiltere’ye götürülmesi için bağış kampanyası başlattı.
İngiltere'de yaşayan ve kazadan kısa bir süre önce ülkemize gelerek karantina sürecinde olan Fatma Kaşıkcı, yönetimindeki NS 140 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Hocaoğlu Petrol yakınlarında yolun solundan çıkıp beton elektrik trafosuna çarpmıştı. Kaza sonucu iki çocuk annesi Fatma Kaşıkçı olay yerinde yaşamını yitirmişti.
 
 
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