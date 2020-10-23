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Aytan Market’te bir çalışan pozitif

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Gönyeli'deki Aytan Market’te evlere servis yapan personel pozitif çıktı

Aytan Market’te bir çalışan pozitif

Gönyeli'de faaliyet sürdüren Aytan Market yetkilileri bir çalışanlarının COVID-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.
Marketin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi: "Müşterimizin PCR testi pozitif çıkmasından dolayı dün (önceki gün) marketimizde yapılan PCR testi sonucu part-time olarak çalışan evlere servis personelimiz pozitif çıkmıştır" denildi.
Market içerisinde dün yapılan ilaçlama görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı.
 
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