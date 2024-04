Kasaplardan Geri Adım

Kasaplar, kuzu etinin vatandaşa 550 TL’den satılması kararından vazgeçilmesini istedi, aksi taktirde eylem uyarısı yaptı

Et ve et ürünleri işletmecileri (kasaplar), “tek taraflı” yapıldığı iddiasıyla, et konusundaki fiyat emirnamesinin geri çekilmesi kararı aldığını bildirdi.

Kasaplar önceki gece saat 19:00’da Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) toplantı salonunda bir araya geldi.

Büyük bir katılımla gerçekleşen toplantıda bazı kararların yani sıra, tek taraflı emirnamenin derhal, bugünden geri çekilmesi oy birliği ile onaylandı.

Bütün bölgelerden sağlanan katılımla salona sığmayan kasaplar toplantısının açılışını KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga yaptı.

Ardından Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak’ın söz almasıyla toplantı devam etti. Büyük bir öfkenin hakim olduğu salonda tek tek kasaplar da söz alarak eleştiri ve önerilerini ortaya koydular.

Saatler süren toplantının sonunda 5 karar tasarısı onaylandı ve KTEZO Yasası çerçevesinde Genel Kurul kararı alındı. Sürecin yönetilmesi için de geçici Yönetim Kurulu oluşturuldu.

Açılış konuşmasını yapan Hürrem Tulga, emirnameye ilişkin eleştirilerini sert bir şekilde ifade etti. Karar alıcıların “Başka Alemde Olduklarını” belirterek, kasapların esnaf olduğunu, pahalılığın nedeni olarak gösterilmelerini asla kabul etmeyeceklerini, hükümetin hedef göstererek ve yanıltarak sorumluluklarından kaçtığını söyledi. Son alınan kararla ortaya çıkan et fiyatlarından dolayı, zaten zorda olan esnafa bayram içinde bir darbe daha vurulduğunu sözlerine ilave eden Tulga, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz de bir özeleştiri yapmalıyız. Dayanışma ve örgütlenme eksikliğimizi kabul etmeliyiz. Son anda harekete geçmenin cezasını çekiyoruz. Hükümet tarafı örgütsüzlüğümüzü suistimal etti, kullandı. Bunun da özürü yok."

Tulga son olarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Örgütlenmenin geliştirilmesi öncelikli görevimizdir. Nüfus çoğalırken et üretimi azalıyor. Bireyler dışında toptan, kaçak yolla kayıtsız devam eden et ithalatı resmi hale getirilmelidir. Kontrollü ve kayıtlı olmalıdır. Odamız, kooperatiflerimiz; kasaplarımızın da katılımıyla bunu yapmaya taliptir ve denetimini de üstlenmeye hazırdır. Bunu herkes bilsin ki, bunun başka yolu kalmadı. Bugüne kadar yürütülen tarım politikalarından dolayı kuzeyde ne et satabiliyoruz, ne de et yiyebiliyoruz. Yol bellidir, çözüm bellidir.”

BİRLİK BAŞKANI AKBIÇAK KASAPLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Ardından söz alan Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak protokole imza atmasının yanlış olduğunu ifade etti. Et fiyat emirnamesinin önceden hazırlanarak yayına hazır hale getirildiğini, o güne kadar yapılan tartışmaların ve verilen sözlerin tam aksi yönde bir protokol metnine imza atmak durumunda bırakıldığını söyledi.

Bundan dolayı kasaplardan özür dileyen Akbıçak, bir yolunu bulup meslektaşlarına danışmak için bile imzadan kaçamadığını, ancak bu emirnamenin ve protokolün tamamen yanlış ve tek taraflı olduğunun altını çizdi. Akbıçak örgütlenmenin önemli olduğunu, kimsenin kendini yalnız ve güçsüz görmesine fırsat verilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Akbıçak’ın konuşmasından sonra kasaplar tek tek söz alarak, büyük bir öfke içinde görüşlerini belirttiler ve önerilerini yaptılar. Bu tartışmaların sonucu olarak da 5 karar tasarısı hazırlanarak, katılımcıların onayına sunuldu ve oy birliği ile onaylandı.

Alınan kararlar şöyle:

Karar 1: Tek taraflı olan emirname derhal kaldırılmalıdır. Bu emirnamenin devamı halinde tüm kasapların iflas etmesi kaçınılmazdır.

Karar 2: Ülkemizde et açığı bulunmaktadır. Kayıtsız, kontrolsüz ve kaçak devam eden et ithalatının kayıtlı ve konrollü bir şekilde yapılması et tüketimi açısından elzemdir. Kasaplarımızın da katılımıyla birlikte kooperatiflerimiz bunu başarmaya hazırdır. Ayni zamanda denetimin KTEZO ve Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

Karar 3: Hayvancılardan alınması gereken verginin %2 stopaj vergisi olarak kasaplardan alınmasına son verilmelidir.

Karar 4: Bir an önce, bugünden erken kararlarımızın dikkate alınmaması halinde her tür eylemlilik kaçınılmaz olacaktır.

Karar 5: Genel Kurul’un yapılacağı tarihe kadarki sürecin yönetilebilmesi için geçici Yönetim Kurulu oluşmasına karar verilmiştir. Sözcülük görevine de Mustafa Cumhur getirilmiştir.