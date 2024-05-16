Kasaplar yollara döküldü

Kasaplar, “narh” kararının uygulanabilir olmadığı gerekçesiyle eylem yaptı, Tarım Bakanlığı'na siyah çelenk bıraktı

Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın (KTEZO) desteğiyle dün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Başbakanlık önünde eylem yaptı.

KTEZO önünde buluşan kasaplar, araçlarla konvoy halinde Tarım Bakanlığı önüne giderek siyah çelenk bıraktı; ardından Başbakanlık önünde toplandı. Eylemciler araçlara, “Ne Hayvan Alabiliyoruz, Ne De Satabiliyoruz”, “Oyunların Sonu Gelmedi Mi?”, “Pahalılığın Nedeni Esnaf Mı?”, “Mesleğimizi Korumak Boynumuzun Borcu”, “Kimsenin Bizi Batırmaya Ne Hakkı Ne De Yetkisi Var” yazılı pankartlar astı.

Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya “Emeğimize, Ekmeğimize, Mesleğimize Saygı İstiyoruz” yazılı pankart açtıkları Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemde yaptığı konuşmada, bugüne kadar “zararlarına olmasına” rağmen narh kararına uyduklarını ve primlerini alamadıklarını savunarak, 250 TL’ye sabitlenen canlı kuzuyu da zaman zaman bulmakta zorlandıklarını kaydetti.

Narh kararının uzatılmasını eleştiren Şenkaya, “taze ithal et getirilecek” denilerek, kandırıldıklarını ileri sürdü. “Taze karkas dana ve kuzu eti diye talep ettiğimiz ürün yerine, ülkemizde kasap dükkânlarında tazesi bile satılması yasak olan donmuş hazır dana kıyma ve kuzu kuşbaşı kararı ürettiler” diye konuşan Şenkaya, getirilecek olan etin vatandaşın ucuz ete erişmesine yardımcı olmayacağını belirtti.

“İthal et gelmediğinde ne oluyor? Kaçakçılık devam ediyor” iddiasında bulunan Şenkaya, mesleklerini en iyi şekilde yapabilecekleri ortam bulana dek savaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Daha sonra konvoy halinde Başbakanlık önüne gelen eylemcilerden bir heyet görüşme yapmak üzere Başbakanlığa girdi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy ile yapılan görüşme yaklaşık iki saat sürdü.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş Hükümetin hayvancılık sektörüne verdiği sigorta yatırım desteğine işaret etti. Çavuş, kasapların sosyal sigorta teşvik primlerine destek sağlandığını kaydederek, bunun 102 çalışana, 200 Milyon TL civarı bir destek olduğunu söyledi. Çavuş, söz konusu rakamların çok büyük rakamlar olduğunu ifade etti.

Kasaplar Birliği’nin taleplerini hükümete götüreceklerini dile getiren Çavuş, sürdürülebilirliği de ortaya koyarak, değerlendirme yapacaklarını belirti.

Hükümetin tarihte bir ilki yaparak, kasapları desteklediğini anlatan Çavuş, kasaplara verilen desteğin geçen ay itibarı ile 8 Milyon TL olduğunu kaydetti.

