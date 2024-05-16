banner913
banner932
Mağusa, DAÜ Bahar Festivali'yle renklendi
Mağusa, DAÜ Bahar Festivali'yle renklendi
15 0
KTBB Heyeti, OİCC 15. Genel Konferansı ve 33. Yönetim Kurulu toplantısına katıldı
KTBB Heyeti, OİCC 15. Genel Konferansı ve 33. Yönetim Kurulu toplantısına katıldı
14 0
 
En çok yağış Balıkesir’de kaydedildi
En çok yağış Balıkesir’de kaydedildi
20 0
Slovakya Başbakanına silahlı saldırı
Slovakya Başbakanına silahlı saldırı
22 0
Annesinin banka hesabını soydu
Annesinin banka hesabını soydu
86 0
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
21 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
14 0
banner1032

Çok Yazık

banner1020

Kuzey Kıbrıs’ın önemli ihraç ürünlerinden olan narenciyede ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Sektördeki sorunlar nedeniyle 40 bin ton valensiya, ağaçların dalında kaldı, hatta yerlere döküldü, üreticilerin emekleri adeta çöpe gitti

banner974
Çok Yazık
banner971
HALKIN SESİ-Özel
Ülkemizde “sarı altın” olarak bilinen narenciye sektöründe bu yıl en kötü dönem yaşanıyor. KKTC ekonomisine ciddi bir katkı sağlayan sektördeki sorunlar nedeniyle binlerce ton ürün ağaçların dalında kaldı, hatta yerlere döküldü, ciddi zararlar meydana geldi.
Türkiye'nin "yeşillenme hastalığı görüldüğü" iddiasıyla KKTC'den narenciye ithalatını durdurması üzerine yaşanan kriz hala aşılamadı.
Bunun yanında ürünleri ağaçtan kesecek personel bulunmaması da yaşanan sorunu daha da katladı.
Narenciye üreticileri bağıra bağıra ürününü çöpe atma noktasına gelirken
yıllarca verdikleri emekleri adeta "çöp" olan bazı üreticiler, narenciye ağaçlarını keserek tepkilerini gösterdi.
HALKIN SESİ Genel Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu'na konuşan Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, bu sene sektörde yaşanan sorunların üreticiyi mahvettiğini ifade ederek, KKTC’de yeşillenme hastalığının görülmediğine dikkat çekti.
Yeşillenme hastalığına bulaşmış tek bir ürün olmadığını söyleyen Turgut Akçın, Türkiye'nin ürünleri hala almadığını kaydetti.
Bugüne kadar 20 bin tonun valensiya kesildiğini ancak 40 bin ton valensiyanın dalında kaldığını söyleyen Turgut Akçın, kesilen ürünlerde de ödemenin hala
yapılmadığını belirtti.
Turgut Akçın, önümüzdeki sene ihracatın açılması gerektiğini aksi takdirde ağaçların kuruyacağını ifade etti.
Öte yandan  Cypfruvex İşletmecilik Ltd. Genel Müdürü Cemal Redif'in başarısız yönetimine tepki gösteren üreticiler, Cemal Redif'in iş bilmez kararlarıyla sektörü batma noktasına getirdiğini belirtti.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.