Kuzey Kıbrıs’ın önemli ihraç ürünlerinden olan narenciyede ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Sektördeki sorunlar nedeniyle 40 bin ton valensiya, ağaçların dalında kaldı, hatta yerlere döküldü, üreticilerin emekleri adeta çöpe gitti

Ülkemizde “sarı altın” olarak bilinen narenciye sektöründe bu yıl en kötü dönem yaşanıyor. KKTC ekonomisine ciddi bir katkı sağlayan sektördeki sorunlar nedeniyle binlerce ton ürün ağaçların dalında kaldı, hatta yerlere döküldü, ciddi zararlar meydana geldi.Türkiye'nin "yeşillenme hastalığı görüldüğü" iddiasıyla KKTC'den narenciye ithalatını durdurması üzerine yaşanan kriz hala aşılamadı.Bunun yanında ürünleri ağaçtan kesecek personel bulunmaması da yaşanan sorunu daha da katladı.Narenciye üreticileri bağıra bağıra ürününü çöpe atma noktasına gelirkenyıllarca verdikleri emekleri adeta "çöp" olan bazı üreticiler, narenciye ağaçlarını keserek tepkilerini gösterdi.HALKIN SESİ Genel Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu'na konuşan Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, bu sene sektörde yaşanan sorunların üreticiyi mahvettiğini ifade ederek, KKTC’de yeşillenme hastalığının görülmediğine dikkat çekti.Yeşillenme hastalığına bulaşmış tek bir ürün olmadığını söyleyen Turgut Akçın, Türkiye'nin ürünleri hala almadığını kaydetti.Bugüne kadar 20 bin tonun valensiya kesildiğini ancak 40 bin ton valensiyanın dalında kaldığını söyleyen Turgut Akçın, kesilen ürünlerde de ödemenin halayapılmadığını belirtti.Turgut Akçın, önümüzdeki sene ihracatın açılması gerektiğini aksi takdirde ağaçların kuruyacağını ifade etti.Öte yandan Cypfruvex İşletmecilik Ltd. Genel Müdürü Cemal Redif'in başarısız yönetimine tepki gösteren üreticiler, Cemal Redif'in iş bilmez kararlarıyla sektörü batma noktasına getirdiğini belirtti.