Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı

Karşıyaka'da, dün öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yönetimindeki ZUB 614 plakalı araç ile Güzelyalı Caddesi'nde seyreden İbrahim Filiz (E-39) dikkatsizliği sonucu önünde aynı yöne giden Martin Derbyshire (E-61) isimli bisiklet sürücüsüne çarptı. Polis Basın Bülteni’ne göre kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, sağ kalça kırığı teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Araç sürücüsü İbrahim Filiz tutuklandı.



- Motosiklet sürücüsü yayaya çarptı… İkisi de hastaneye kaldırıldı

Lefkoşa'da, bu sabaha karşı 02:00 sularında yaşanan kazada ise, Abid İslam (E-33) VH 534 plakalı motosikletle Bedreddin Demirel Caddesi'nde seyrederken, yolun solunda duran Mustafa Kemal Atlar'a (E-27) çarptı. Kazada yaralanan yaya ve motosiklet sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak acil serviste müşahede altına alındı.



-Girne'de kaza

Girne'de, dün gece Mustafa Çağatay Caddesi'nde yaşanan kazada Mah Noor (K-22) PM 931 plakalı aracıyla dikkatsizce dönüş yaparken, 171 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Bayram İshankulyyev'in (E-37) yönetimindeki SU 877 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

