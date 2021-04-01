Karpaz’ın Sütçü Hasan’ı evine kavuştu

Dipkarpaz’da uzun zamandır tek başına bir harabenin içerisinde yaşam mücadelesi veren ‘Sütçü Hasan’ diye tanınan Hakan Sezerli’nin imdadına iş insanları koştu

Dipkarpaz’da uzun zamandır tek başına bir harabenin içerisinde yaşam mücadelesi veren ‘Sütçü Hasan’ diye tanınan vatandaşın imdadına iş insanları koştu. Sütçü Hasan’a yardım eli uzatan iş insanları Ahmet Arabacıoğlu ile Hakan Sezerli, büyük takdir topladı.İş insanı Ahmet Arabacıoğlu, Dipkarpaz Belediyesi Başkanı Suphi Coşkun sayesinde durumdan haberdar olduklarını dile getirdi.Sütçü Hasan’ın içinde bulunduğu zor durumu gördükleri zaman kolları sıvadıklarını söyleyen Arabacıoğlu, yeni evin bir aylık bir süreçte tamamlandığını vurguladı.İş insanı Hakan Sezerli de, “İnsanlık görevimizi yerine getirdik” diyerek tüm iş insanlarına benzer yardımlar için çağrıda bulundu. Sezerli, bu gibi yardımlara bundan sonrada devam edeceklerini söyledi.Yeni evine kavuşan ‘Sütçü Hasan da, yardım yapılmasından duyduğu memnuniyeti getirerek, kendisine yardım eli uzatan iş insanlarına teşekkürlerini sundu.