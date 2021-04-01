Oteller elektronik bilekliğe karşı

Otelciler Birliği Başkanı Çağıner, karantinasız turistlerin gelmesiyle ilgili elektronik bilekliklerin kullanılmasına sıcak bakmadıklarını söyledi





Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Dimağ Çağıner, Günaydın Haber Kıbrıs programında turizmde açılımla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dimağ Çağıner, 12 Nisan’dan itibaren kapalı devre turizm yapılmaya başlanılacağını ifade ederek turizm bakanlığı ile operasyonun detaylandırılmasını yaptıklarını söyledi.

Dimağ Çağıner, 3-5 gün süreyle otellerde kalmak ve dışarı çıkmamak şartıyla karantinasız turistlerin gelmesiyle ilgili elektronik bilekliklerin kullanılmasının gündeme geldiğini ancak bu uygulamaya sıcak bakmadıklarını söyledi.

Çağıner, bileklik sisteminin ev karantinası için uygun olduğunu belirterek, “Eve kıyasla otellerin büyüklüğü ve aktivite alanları düşünülürse kapsama alanı gibi teknolojik anlamda sıkıntı yaratabilir bu nedenle denetlenmesi için uygun değil” dedi.

Turistlerin ülkeye çift PCR ile geleceklerini ve otelden çıkmayacaklarına işaret eden Çağıner, bilekliklerin turist yerine ev karantinasına girecek vatandaşa takılması durumunda devletin otel karantinalarından 7 buçuk milyon TL tasarruf edeceğini kaydetti.

Turist getirme operasyonun nasıl yapılacağı ile bilgi veren Çağıner, turistlerin charter ve tarifeli uçuşlarla geleceğini, havaalanından acentelerin ve otellerin tüm tedbirleri alınmış transfer araçlarıyla alınıp direkt otele gidileceğini söyledi. Çağıner, turistlerin PCR sonucu çıkana kadar otel odasında kalacaklarını belirterek, test sonucu negatif çıktıktan sonra turistlerin otel sınırları içinde hareket edeceklerini dile getirdi.

Ülkede geçen yıl gerçekleşen ilk açılımda yurtdışından 3 gün karantinasız olarak otele gelen ve zamanında dönen turistlerden sıfır bulaş olduğuna dikkat çeken Çağıner, ‘otelde kalıyorum’ beyanı veren ancak kalmayanlarda sıkıntı yaşandığını vurguladı.

Otellere gelecek turistleri acentelerin ve otellerin ülkeye girişinden çıkışına kadar takip edeceğini anlatan Çağıner, “Acente getirdiği yolcuyu geri göndermekle sorumlu olacak. Turistleri denetleyecek olan acenteler ve otellerdir. Bu çalışır bir sistemdir” diye konuştu.

KKTC’de uygulanacak turizm açılımının dünyanın hiçbir yerinde uygulanmadığına işaret eden Çağıner, “Başka ülkelerde turist gelecek ülkelerin vaka sayısına göre tek, çift veya PCR’sız girişler uygulanıyor. Turist gelecek ülkedeki bulaş oranı dikkate alınarak uygulama yapılıyor. Sadece otelde çalışanlarını aşılıyorlar ancak otelden çıkılmaması gibi bir uygulaması yok” ifadelerini kullandı.

Karantinasız gelişlerin durdurulduğu 4 Aralık’tan beri ülkeye turist gelmemesine rağmen 4 aydan beridir ülkede pozitif vakaların çıkmaya devam ettiğini anlatan Çağıner, “Güney Kıbrıs’a hergün 7 günde bir test yaptırarak gidip gelenler var. Güney ile Türkiye’nin 100 binde vaka çıkma oranı neredeyse aynıdır. Bugün Güney Kıbrıs’a dönük yapılan bir uygulamanın benzerinin yapılarak Türkiye’den 7 günlük PCR ile ülkeye gelinmesini savunmaya kalksak kızılca kıyamet kopar. Halbuki ülke Türkiye ile neredeyse aynı bulaş oranına sahip Güney Kıbrıs’a açık durumda” şeklinde konuştu.

Türkiye yanında özellikle Avrupa’dan inanılmaz derecede talep olduğunu dile getiren Çağıner, “Tur operatörleri, ülkeye turist getirmek için sabırsızlanıyor. 2021 yılı için rezervasyon yaptıranlar yanında 2020 yılında ertelenen rezervasyonlar var bu kişilerin mağduriyetlerini gidermezsek 2022 yılı tatil programlarından çıkarılacağız. Bu pazarı zor kazandık eğer kaybedersek tekrar girmek zor olacak” dedi.

