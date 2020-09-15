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15 gün misafir kabul etmeyin

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Yenierenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak, bölgede 15 gün ev ziyaretlerine ara verilmesini istedi

15 gün misafir kabul etmeyin
 
Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bölgede 90 vatandaşa PCR testi yapıldığını ve 15 gün ev ziyaretlerine ara verilmesini istedi.
Emrah Yeşilırmak'ın açıklaması şöyle:
"Değerli bölge halkım,
Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız istişare sonucunda bugün (dün) temaslı olan ve aynı ortamda bulunan 90 vatandaşımızın pcr örnekleri test yapılmak üzere alınmıştır. Bu bağlamda hassasiyet gösteren Sayın bakana, doktorlarımıza, hemşirelerimize ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim.
Test sonuçlarını Sağlık Bakanlığı açıkladıktan sonra sizlere ortaya çıkan son durumu ve gelişmeleri aktaracağım. Lütfen bölge olarak 15 gün ev ziyaretlerine ara verelim ve mümkünse 15 gün misafir kabul etmeyin. Ayrıca sosyal mesafenizi koruyun, maske ve hijyen kurallarına riayet edin."
 
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