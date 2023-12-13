Eğitim Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında iş birliği protokolü imzalandı

Protokol kapsamında öğrencilere, Paycell Dijital Çocuk Cüzdanı ile güvenli ve etkili bir şekilde dijital ödemeleri yönetme imkanı sunuluyor. Ayrıca Paycell uygulaması ile ebeveynler, çocuklarına verecekleri okul harçlıklarını artık uygulama üzerinden kolaylıkla gönderebilecek ve çocuklar okul kantinlerinde alışverişlerini QR ödeme özelliğiyle temassız ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında, öğrencilere yönelik olarak geliştirilen KKTC Paycell Dijital Çocuk Cüzdan Uygulaması ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkta gerçekleşen imza töreninde, protokole Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler imza koydu.

Protokol kapsamında öğrencilere, Paycell Dijital Çocuk Cüzdanı ile güvenli ve etkili bir şekilde dijital ödemeleri yönetme imkanı sunuluyor. Ayrıca Paycell uygulaması ile ebeveynler, çocuklarına verecekleri okul harçlıklarını artık uygulama üzerinden kolaylıkla gönderebilecek ve çocuklar okul kantinlerinde alışverişlerini QR ödeme özelliğiyle temassız ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek. Paycell ile ebeveynler çocuklarına harçlıklarını anında gönderip sadece tanımlı noktalarda geçerli QR ödeme özelliği ile harcamalarını kontrol edebilecek.

Proje, öncelikle belirlenecek olan pilot okullarda uygulanmaya başlayacak. Uygulamanın başarılı olması durumunda proje diğer okullarda da hizmete girecek.



Çavuşoğlu



Protokol imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, dijitalleşen dünyanın içerisinde gelişen teknolojinin faydalarından yararlanarak, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Paycell uygulamasının okullarda kullanılabilmesi adına önemli bir protokole imza koyduklarını söyledi.

“Paycell Dijital Çocuk Cüzdan Uygulaması, veli ile öğrencinin para ilişkisini dijitalleştirerek çocuğun ne yaptığını, nereye harcama yaptığını gösterecek ve okullarda ne kadar harcama yapıldığını görmek adına önemli bir veri tabanı sağlayacak” diye konuşan Çavuşoğlu, ortaya koydukları çalışmalarda bu veri tabanından da faydalanacaklarını söyledi.

Bakanlığın, dünyaya uyum sağlamak, hayatı kolaylaştırmak ve teknolojinin doğru yerde kullanılmasını sağlamak adına yaratılan projelere destek olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dinamik kadrosuyla öncü projeleri yerine getirmek adına büyük bir çaba gösterdiğini ve süreç içerisinde birçok ortak projeyi de hayata geçirdiklerini belirterek, yaptıkları katkılardan dolayı Kuzey Kıbrıs Turkcell ekibine teşekkür etti.



Küçüközdemir



Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise konuşmasında Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte birçok güzel projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, bugün imza koydukları projenin teknolojiyi öğrencilerin ve halkın hayatına entegre edecekleri çok güzel bir proje olduğunu söyledi.

Küçüközdemir, gelişen dünyada nakit veya kredi kartları kullanımının azalarak dijital hale geldiğini ve Paycell’in ödeme sistemlerini dijital hale getiren teknolojik bir uygulama olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında “Turkcell olarak Kuzey Kıbrıs’ta hep ilkleri yapmaya çalışıyoruz ve imzalanan protokol ile uygulamaya konulacak olan bu projeyi de ilk defa KKTC’de hayata geçiriyoruz” ifadelerine yer veren Küçüközdemir, Paycell Dijital Çocuk Cüzdan Uygulaması’yla, ailelerin çocuklara dijital ortamda para transferi yapabilmesini ve bu paranın ailelerin izin verdiği yerlerde kullanılabilmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Teknolojinin doğru yerlerde kullanılmasının önemine de dikkat çeken Küçüközdemir, hayata geçirilecek uygulamayla ebeveynlere büyük bir kolaylık sağlanacağını ve banka hesap numarasına ihtiyaç duyulmadan çocuklarının hesaplarına para gönderebileceklerini, çocukların ise basit bir uygulamayla QR kod üzerinden ödeme yapabileceğini söyledi.

Küçüközdemir, projeye destek veren Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Bakan Nazım Çavuşoğlu’na teşekkür ederek sözlerine son verdi.

