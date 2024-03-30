Çağıner ailesinden eğitime anlamlı katkı

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı tarafından Erenköy Lisesi’ne yeni kantin binası yapıldı

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı tarafından Erenköy Lisesi’ne yapılan yeni kantin binası törenle açıldı.Törende, Başbakan Ünal Üstel tarafından Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu’ya plaket takdim edildi.Toplam 150 metrekare kapalı alandan oluşan binanın, 120 metrekaresi kafeterya, 30 metrekaresi ise modern sanayi tipi yemek üretilebilen hijyenik mutfak ve kantin satış alanı olarak prefabrik sandviç panelden yapıldı. Kantinin, klima, elektrik altyapısı ve iç donanımları da vakıf tarafından karşılandı.Okul Müdürü Mustafa Çırakoğlu konuşmasında, tesisin, okulun gelişimine ve öğrencilerin yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olduğunu belirtti.Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ise, bazı şeylerin görev olarak değil gönülden yapıldığı zaman kıymetinin arttığını belirtti.Vakfın, çocukların, gençlerin sahip oldukları haklara eşit olarak ulaşabilmesi için kurulduğunu ve devletin yanında olduğunu dile getiren, Kavuklu, gençlerin en iyi şekilde eğitim almasının çok önemli olduğunu söyledi.ÇAVUŞOĞLU: “BAKANLIK OLARAK BAŞIMIZ DİK, ALNIMIZ AÇIK OLARAK BURADAYIZ”Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, Erenköy Lisesi’nde çok kısa süre önce okulun ana binasının eğitime devam edemeyeceği kararının alındığını hatırlattı. Prefabrik sınıflar yapılmasının ardından gelen şiddetli yağmur nedeniyle okulla ilgili sosyal medyada olumsuz paylaşımlar yapıldığını dile getiren Çavuşoğlu, okulun bir öğrencisinden yaşananları görmek için davet aldığını anlattı. Çavuşoğlu, söz konusu öğrenciyi yanına alarak, konuşmasına devam etti.“Bakanlık olarak başımız dik, alnımız açık olarak buradayız” diyen Nazım Çavuşoğlu, ana binanın 120 Milyon TL’lik ihalesinin bittiğini, temelin dökülmeye başladığını, çevre düzenlemesi yapıldığını kaydetti.Ülkenin kalkınmasıyla ilgili başlatılan altyapı çalışmaları kapsamında 24 tane okulun projelendirildiğini belirten Çavuşoğlu, KKTC’nin tarihinde böyle bir şey olmadığını söyledi. 24 okulun, 15 tanesinin “Bir Okul Da Sen Yap” kampanyası çerçevesinde yapıldığına işaret eden Çavuşoğlu, bu okulların 13’üncüsünün temelinin dün Ziyamet’te atıldığını belirtti.Bakan Çavuşoğlu, okullardaki kapasite artırımı çerçevesinde eğitime 140 tane de sınıf kazandırıldığını, 31 sınıfın “Bir Sınıf Da Sen Yap” kampanyası çerçevesinde yapıldığını söyledi.Erenköy Lisesi’nin gelecek yıl ülkenin en güzel okullardan biri olacağı inancını dile getiren Çavuşoğlu, spor, sosyal, kültürel ve akademik anlamda okulun yoluna devam edeceğini belirtti.Kapasite artırımı ve yeni okul ihtiyaçlarını yapmaya devam edeceklerini ifade eden Çavuşoğlu, anavatan Türkiye’nin de destekleriyle iki veya üç yıl içerisinde uluslararası standartlara sahip okulların ülkeye kazandırılacağını vurguladı.