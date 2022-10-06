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Karayolları Dairesi yeni müdürü Yeşil, görevi devraldı

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Karayolları Dairesi yeni müdürü Yeşil, görevi devraldı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları Dairesi Müdürlüğü’ne atanan Mustafa Yeşil, görevi Ahmet Aydın’dan devraldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Karayolları Dairesi Müdürlüğü'nde yer alan devir teslimde konuşan Mustafa Yeşil, atandığı makamın emek ve özveri gerektiren bir makam olduğunu, var olan sorun ve imkansızlıklara rağmen halka hizmet adına  görevini layıkıyla yerine getireceğini söyledi.
Mustafa Yeşil, eski Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın’a yaptığı çalışmalar ve verdiği hizmetten ötürü teşekkür etti.
Ahmet Aydın ise Mustafa Yeşil’e yeni görevinde başarılar diledi.
 
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