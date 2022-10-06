banner875
banner815
UKÜ, YDÜ ve Levent gecenin kazananları
UKÜ, YDÜ ve Levent gecenin kazananları
13 0
Vatandaşlardan internet bağlantılarına isyan
Vatandaşlardan internet bağlantılarına isyan
7 0
 
Lefke ve Doğan’dan gol sesi çıkmadı
Lefke ve Doğan’dan gol sesi çıkmadı
26 0
109 0
Hayvancılar süt soğutma tankı hibe paralarını bekliyor
Hayvancılar süt soğutma tankı hibe paralarını bekliyor
7 0
Tüm Detaylarıyla FIFA 23
Tüm Detaylarıyla FIFA 23
19 0
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü
14 0
banner878

GAÜ, "Kıbrıs Psikoloji Zirvesi"ne ev sahipliği yapacak

banner476

Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) "Kıbrıs Psikoloji Zirvesi"ne ev sahipliği yapmaya hazırlandığı bildirildi

banner825
GAÜ, "Kıbrıs Psikoloji Zirvesi"ne ev sahipliği yapacak


GAÜ’de yapılacak "Kıbrıs Psikoloji Zirvesi" 6 Kasım Pazar GAÜ Uluslararası Spectrum Kongre Merkezinde, 12.00 ile 18.00 saatleri arasında yer alacak.

GAÜ'den verilen bilgiye göre, zirvede, Psikolojik Danışman, Yazar Prof. Dr. Zümra Atalay, Psikolog, Yazar Dr. Sinem Durusal, Klinik Psikolog-Yazar Beyhan Budak, Klinik Psikolog-Yazar Ziya Ünlütürk ile 4 ayrı oturum yapılacak.



Söz konusu organizasyon şu başlıkları içerecek:

Psikolojik Danışman-Yazar Prof. Dr. Zümra Atalay: “Şefkat Cesaret İster”

Psikolog-Yazar Dr. Sinem Durusal: “Gerçekten Hepimizin Yakını Bir Narsist Mi? Kişiliğin Karanlık ve Aydınlık Üçgeni”

Klinik Psikolog-Yazar Beyhan Budak: “Bazı İlişkiler Neden Ömür Boyu Sürer?”

Klinik Psikolog-Yazar Ziya Ünlütürk: "Kötünün Reddi: Kötü Olsan Daha Mı İyi Olurdu?”.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, dört oturum şeklinde yapılacak Kıbrıs Psikoloji Zirvesi’nde dört ayrı sertifika verileceği belirtilirken, detaylı bilgi ve bilet için turuncubilet.com.tr adresinden ve 05302500861 ile 08508400861 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği de kaydedildi.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.