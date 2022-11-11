Karayolları çemberi ‘Halkbank’a verildi!

Mağusa-Lefkoşa yeni çevre yolu kavşağı Türkiye’nin kamu bankalarından Halkbank’a veridi, kamusal bir çember, özel bir işletmenin reklamı olarak düzenledi.

Çemberinin bütünü çift yönlü olarak ‘Halkbank’ amblemi ve markasıyla kaplandı.

