Bakanlar Kurulu, 69 kişiye daha KKTC vatandaşlığı verdi. Üstel Hükümeti’nin 5 ayda verdiği toplam vatandaşlık sayısı 341’e yükseldi



Bakanlar Kurulu, 69 kişiye daha vatandaşlık hakkı verdi. Üstel Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu kararıyla 5 ayda verdiği toplam vatandaşlık sayısı 341’e yükseldi.

Hükümet, eylülde dört seferde 107, ekimde ise tek seferde 122 kişi olmak üzere toplam 229 kişiyi vatandaşlığa almıştı. Son olarak 2 Kasım'da 43 kişiye vatandaşlık verilmişti.

Son olarak yurttaşlık hakkı alan 69 kişinin isimleri 9 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yurttaşlık hakkı kazanan isimler şöyle açıklandı:

KEMAL ÖZGÜR

MEHMET ÇABAN

SİBEL ERKAL

VOLKAN RENKLİ

MEHMET FARUK GÖRGÜN

AKIN ÖZDOĞAN

YAVUZ TEMİZER

YUSUF SANCAK

AHMET KANBOLAT

RABİA YAVUZ

AHMET SAVAŞ

GÜLŞEN ARAR

MEHMET SİNAN OKUMUŞ

İBRAHİM PORSNOK

HATİCE DEMİR

HÜLYA AYGÜN

EMEL CİHAN

MURAT KÜÇÜKÖZDEMİR

RAMAZAN BAŞARIR

TUBA AÇIKBAŞ

ITIR KADIOĞLU

CAN HAKAN DURAN

MUSA ALADAĞ

BARIŞ GÜL

ALPKAN BANDIRMA

SEDA YAZAR

ALİ AKDENİZ

ATAKAN DUR

MÜZEYYEN AYBACI

ERSİN ALP

ZEHRA ONAR

SERVET GURBAN

MELİSA PALA

İBRAHİM KHATAY

ÖZER KURT

KENAN DEDEKARGINOĞLU

SERDAR SÜHA TAŞ

MUSTAFA KOTAN

YASİN DEMİRCİ

SERCAN AKKAN

KÜBRA KÖŞKER

YAĞMUR BEKAR

ASUMAN EKER

ÖMER AVCIL

GÜL UÇUCU

AYŞE BAŞ

UFUK ÜNSAL

MUSTAFA YILMAZ

MUSTAFA BERRAK

BİRKAN DOLU

KADİR GÜLER

MUSTAFA TÜRKEL

ŞAFAK DEMİREL

SERDAL IŞIKTAŞ

ŞAKİR ÖZALP

ÖZLEM UÇAR

İLKNUR ASLAN

GİZEM YILMAZ

SELMAN ARSLANBAŞ

AHMET BAYRAKTAR

MELİS ÇİÇEK

ONUR YANGIN

GÜLHAN DEMİRCİ

HATİCE KUŞ

HÜSEYİN KUŞ

SALİH KARADENIZ

ÇİĞDEM VARDAR

ÇİLEM KAYA

HACI ARİF YILMAZ

