Bakanlar Kurulu, 69 kişiye daha KKTC vatandaşlığı verdi. Üstel Hükümeti’nin 5 ayda verdiği toplam vatandaşlık sayısı 341’e yükseldi
Bakanlar Kurulu, 69 kişiye daha vatandaşlık hakkı verdi. Üstel Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu kararıyla 5 ayda verdiği toplam vatandaşlık sayısı 341’e yükseldi.
Hükümet, eylülde dört seferde 107, ekimde ise tek seferde 122 kişi olmak üzere toplam 229 kişiyi vatandaşlığa almıştı. Son olarak 2 Kasım'da 43 kişiye vatandaşlık verilmişti.
Son olarak yurttaşlık hakkı alan 69 kişinin isimleri 9 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yurttaşlık hakkı kazanan isimler şöyle açıklandı:
KEMAL ÖZGÜR
MEHMET ÇABAN
SİBEL ERKAL
VOLKAN RENKLİ
MEHMET FARUK GÖRGÜN
AKIN ÖZDOĞAN
YAVUZ TEMİZER
YUSUF SANCAK
AHMET KANBOLAT
RABİA YAVUZ
AHMET SAVAŞ
GÜLŞEN ARAR
MEHMET SİNAN OKUMUŞ
İBRAHİM PORSNOK
HATİCE DEMİR
HÜLYA AYGÜN
EMEL CİHAN
MURAT KÜÇÜKÖZDEMİR
RAMAZAN BAŞARIR
TUBA AÇIKBAŞ
ITIR KADIOĞLU
CAN HAKAN DURAN
MUSA ALADAĞ
BARIŞ GÜL
ALPKAN BANDIRMA
SEDA YAZAR
ALİ AKDENİZ
ATAKAN DUR
MÜZEYYEN AYBACI
ERSİN ALP
ZEHRA ONAR
SERVET GURBAN
MELİSA PALA
İBRAHİM KHATAY
ÖZER KURT
KENAN DEDEKARGINOĞLU
SERDAR SÜHA TAŞ
MUSTAFA KOTAN
YASİN DEMİRCİ
SERCAN AKKAN
KÜBRA KÖŞKER
YAĞMUR BEKAR
ASUMAN EKER
ÖMER AVCIL
GÜL UÇUCU
AYŞE BAŞ
UFUK ÜNSAL
MUSTAFA YILMAZ
MUSTAFA BERRAK
BİRKAN DOLU
KADİR GÜLER
MUSTAFA TÜRKEL
ŞAFAK DEMİREL
SERDAL IŞIKTAŞ
ŞAKİR ÖZALP
ÖZLEM UÇAR
İLKNUR ASLAN
GİZEM YILMAZ
SELMAN ARSLANBAŞ
AHMET BAYRAKTAR
MELİS ÇİÇEK
ONUR YANGIN
GÜLHAN DEMİRCİ
HATİCE KUŞ
HÜSEYİN KUŞ
SALİH KARADENIZ
ÇİĞDEM VARDAR
ÇİLEM KAYA
HACI ARİF YILMAZ