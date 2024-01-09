banner913
banner932
UBP Milletvekili Taçoy hükümeti T izinleri konusunda eleştirdi
UBP Milletvekili Taçoy hükümeti T izinleri konusunda eleştirdi
16 0
Avcı: “Aşırı alkollü sürücüye caydırıcı cezalar verilmesine yönelik düzenleme yapılmalı”
Avcı: “Aşırı alkollü sürücüye caydırıcı cezalar verilmesine yönelik düzenleme yapılmalı”
16 0
 
Meteoroloji Dairesi tozlu hava uyarısında bulundu
Meteoroloji Dairesi tozlu hava uyarısında bulundu
28 0
Boeing 737 Max 9 tipi uçaklar mercek altında
Boeing 737 Max 9 tipi uçaklar mercek altında
15 0
Ercan Havalimanı 29 Aralık-1 Ocak arasında 51 bin yolcuya hizmet verdi
Ercan Havalimanı 29 Aralık-1 Ocak arasında 51 bin yolcuya hizmet verdi
17 0
Mertkaya’nın durumu ağır
Mertkaya’nın durumu ağır
118 0
İsias Otel davası dördüncü gününde... Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi
İsias Otel davası dördüncü gününde... Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi
62 0
banner996
banner985

Karavezirler: “Beldedeki tüm okullara ve eğitime destek devam edecek”

banner989

banner974
Karavezirler: “Beldedeki tüm okullara ve eğitime destek devam edecek”
banner971
KKTC Millî Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol bağlamında Değirmenlik Akıncılar Belediyesi belde sınırları içerisinde yer alan Değirmenlik İlkokulu’nun müdür odası, müdür muavin odası, sekreterlik, öğretmenler odası ve 5 derslik inşaatının karkası ve tuğla işleri tamamlandı.
Değirmenlik İlkokulu’nu ziyaret edip yapılan inşaatı yerinde inceleyen Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, inşaatın sorunsuz bir şekilde ilerlediğini ve kısa zamanda tamamlanıp eğitime hizmet vermesini hedeflediklerini ifade etti.
Karavezirler, eğitimin önemine değinerek, beldedeki tüm okullara ve eğitime destek ve katkıların her zaman devam edeceğini, eğitim için yapılan her yatırımın geleceğe yapılan en değerli katkı olduğunu belirtti. “Çocuklar bizim geleceğimizdir, her zaman onların yanında olacağız.” dedi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.