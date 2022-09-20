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Meksika açıklarında büyük deprem

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Meksika'nın Michoacan eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle ülkede tsunami alarmı verildi

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Meksika açıklarında büyük deprem

Meksika'nın batı orta kesiminde bulunan Michoacan eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 


ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Michoacan eyaletine bağlı Aquila kentinin 37 kilometre güneydoğusu olan 7,6 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 15 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Sahile yakın bölgede meydana gelen deprem nedeniyle "tsunami tehdidi" uyarısı yapıldı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından paylaştığı videoda, Colima eyaletine bağlı Manzanillo kentinde deprem sırasında üzerine duvar yıkılan 1 kişinin öldüğünü duyurdu.

Obrador, Meksiko Şehri Hükümet Şefi Claudia Sheinbaum ile görüştüğünü, başkent Meksiko şehrinde ciddi bir zararın olmadığını belirtti.

Michoacan Eyalet Valisi Alfredo Ramirez Bedolla ile telefonda görüştüğü görüntüyü paylaşan Obrador, depremin merkez üssünün yakınlarında yalnızca hasar meydana geldiğini aktardı.

SON DAKİKA HABERİ: Meksika açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem - 1

Depremde bazı binalarda hasar oluştu.

AYNI TARİHTEKİ 3. DEPREM, TATBİKATIN ARDINDAN GELDİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin 7,6 büyüklüğünde duyurduğu deprem, Meksika'da 1985 ve 2017 yıllarının 19 Eylül tarihinde yaşanan ve binlerce kişinin hayatına mal olan depremler nedeniyle yapılan deprem tatbikatından kısa bir süre sonra meydana geldi.

Tatbikat için sirenler yerel saat ile 12.19'da çaldı, Ulusal Sismoloji Servisi ise depremin 13.05'te meydana geldiğini duyurdu.

Meksika'da 1985'te merkez üssü Michoacan eyaletinin sahil kesimleri olan 8,1 büyüklüğündeki depremde 10 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

19 Eylül 2017'de de merkez üssü Meksiko şehrinin güneyi olan 7,1 büyüklüğündeki depremde 370 kişi yaşamını yitirmiş, depremden 250 bin kişi etkilenmiş ve yaklaşık 50 bin ev yıkılmıştı.

Meksika'da her 19 Eylül, Ulusal Sivil Savunma Günü olarak anılıyor ve ülke çapında deprem tatbikatı yapılıyor.

SON DAKİKA HABERİ: Meksika açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem - 2

Depremin ardından halk sokaklara döküldü. 
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