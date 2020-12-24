Dr. Mert Taşkın, Ocak ve Şubat ayında vakaların daha da artacağına dikkat çekerek, “Karantinasız giriş, vaka artışına neden olur” dedi



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mert Taşkın, Kıbrıs Postası’na açıklama yaparak artan Koronavirüs vakaları ile ilgili konuştu.

Taşkın, Koronavirüs salgınının yayılım hızının ülkede ne derecede seyrettiğini gösteren ‘bilimsel’ verilerin olması gerektiğini belirterek, bilimsel verilerin henüz olmadığını ve yeterli bir bilgi olmadığını dile getirdi.

Ocak ve Şubat ayında vakaların daha da artacağına dikkat çeken Dr. Taşkın, “Karantinasız giriş, vaka artışına neden olur” dedi.

Dr. Mert Taşkın, sadece turizm sektöründeki ‘otel sahiplerini’ değil, yanında çalışan personeline de çözümler bulunması gerektiğini ifade ederek, “zor bir süreç” diyerek değerlendirdi.

Yazın vakaların hafif seyrettiği süreçte, karantinasız girişlerin seyreltilmesini söylediğini ancak kış aylarında virüsün artacağını bir doktor olarak ifade ettiğini belirten Taşkın, “Girişler karantinalı olmalıdır… Karantinasız girişleri onaylamıyorum” ifadelerini kullandı.



