Özgürgün'ün istifasının reddedilmesinin ardından gündeme gelen eski milletvekili Abbas Sınay, kendisine yönelik eleştiriler üzerine sosyal medyadan yanıt verdi: “Dokunulmazlığım mı kaldırıldı yoksa yurt dışına mı kaçtım? Ben Kıbrıs'taki siyasetin pisliğinden kaçtım”





UBP Lefkoşa milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün geçen gün istifasının mecliste ret edilmesinin ardından gündeme gelen Abbas Sınay sessizliği bozdu.

2014 yılında milletvekilliğinden istifa eden ancak istifası mecliste kabul edilmeyen dönemin CTP-BG Girne milletvekili Abbas Sınay, kendisine yönelik eleştiriler üzerine sosyal medyadan yanıt verdi.

Sınay, "Abbas Sınay ve Hüseyin Özgürgün arasında tek bir benzerlik gösterir misiniz? Siz Kıbrıs'ta ilk kez yapılan bir istifayı bile itibarsızlaştırıyorsunuz. Bir sorun bakalım dokunulmazlığım mı kaldırıldı yoksa yurt dışına mı kaçtım? Ben Kıbrıs'taki siyasetin pisliğinden kaçtım” dedi.

Sınay, devamla “Ve bir daha yakınına bile uğramadım. Ama Kıbrıs'ta barış ve çözüm mücadelesinde hep yer alacağım. Bu oylamayla CTP itibarsızlaştırmaya çalışmanız sol mücadeleye ve Kıbrıs'ta çözüm ve barış mücadelesine de zarar verir” diye ekledi.

Abbas Sınay, 15 Ağustos 2014 tarihinde milletvekilliğinden istifa ettiğini Meclis Başkanlığı’na bildirmiş 20 Ekim’de ise Meclis Genel Kurulu’nda Sınay’ın istifası oylanmıştı.

CTP-BG ve DP-UG milletvekilleri Sınay’ın istifasına ret oyu verirken, UBP çekimser, TDP kabul oyu kullandı. Çekimser oylar, ret oylarından sayıldığından, Sınay’ın istifası 40 oyla reddedilmişti

Meclis Başkanı Sibel Siber, tutanağa göre sonuçları “Kabul 3, ret 28, çekimser 12, katılmayan 7” Şeklinde olduğunu açıklamıştı.

