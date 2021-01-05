Karantinadaki sağlık çalışanlarına müzikli moral

Piyanist Sadrettin Uçar ile sağlık çalışanı Ersin Karail, Lapta’daki Sempati Otel’de karantina süreçlerini geçiren sağlık çalışanları için çaldılar



Piyanist Sadrettin Uçar ile aslen sağlık çalışanı olan Ersin Karail, Lapta’daki Sempati Otel’de karantina süreçlerini geçiren sağlık çalışanları için 'moral günü' düzenledi.

İki gönüllünün yaptığı müziği dinlemek için balkonlarına çıkan sağlık çalışanları, moral depoladı.

Etkinlikle ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Sadrettin Uçar, böylesi etkinliklerin hem karantinadaki kişilere hem de sağlık çalışanlarına motivasyon kaynağı olduğunu ifade ederek, bu etkinliğin örnek olmasını diledi.



