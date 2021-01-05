Gururlandıran başarı

YDÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Latif, George Eckert ve George Arnhold Enstitülerinin düzenlediği yaz okuluna katılmaya hak kazanan 20 akademisyen arasında yer aldı





Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Latif, dünyanın önde gelen Avrupa kuruluşlarından George Eckert ve George Arnhold Enstitüleri’nin “Sürdürülebilir Barış İçin Eğitim” programı kapsamında uluslararası yaz okuluna katılmaya hak kazanan 20 akademisyen arasında yer aldı.

George Eckert ve Georg Arnhold Enstitüleri ile Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) tarafından 20 akademisyenin kabul edildiği eğitim programına katılmaya hak kazanan Doç. Dr. Dilek Latif, “Entegrasyon için Eğitimin Potansiyeli” konulu uluslararası konferans ve yaz okuluna katıldı. Uluslararası Yaz Konferansı, barış eğitimi alanında çalışan deneyimli akademisyenleri, genç araştırmacıları ve uygulayıcıları bir araya getiriyor. Program, toplum içinde barışı korumak ve sağlamlaştırmak için yeni kavramlar geliştirmeyi amaçlıyor.

Doç. Dr. Latif, pandemi koşullarından dolayı çevrimiçi düzenlenen 4 günlük eğitim programını sertifika alarak tamamladı. George Eckert ve George Arnhold Enstitüleri’nin düzenlediği yaz okulu ve konferansın sağladığı akademik tartışma ortamının önemine değinen Doç. Dr. Dilek Latif, dünyanın her yerinden 100'ü aşkın seçkin akademisyen ve araştırmacının başvuru yaptığı uluslararası programda “Kıbrıs'ta Bütünleştirici Eğitimin Engelleri” konulu bir bildiri sundu. Kıbrıs'ta sürdürülebilir barış için bütünleştirici eğitimin karşılaştığı iki temel zorluğu vurgulayan bildiride, öğrencilerin ayrı okullarda ve çevrelerde etnik merkezli kamusal eğitim almalarına ve artan sayıda göçmen ve mülteci çocuğun adanın her iki tarafındaki kamu eğitim sistemine uyum sorunlarına değinildi.

