Karanfil’den Bakan Uraloğlu’na teşekkür

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, Kuzey Çevre Yolu ile Girne bağlantı noktasında yapılacak katlı kavşakla ilgili saha incelemesi yapan Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun, yaptığı ziyaretin çok değerli olduğunu ifade ederek teşekkür etti.

UBP Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kuzey Çevre Yolu ile Girne bağlantı noktasında incelemelerde bulundu.

Uraloğlu, verilen bilgi ve tamamlanan çalışmalar için teşekkür ederek, projelerin ve yapımı tamamlanan çalışmaların hayırlara vesile ve bereketli olması temennisinde bulundu.

-“Dünya’nın en güzel yollarını inşa edebiliriz”

Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, öncelikle Türkiye’den resmi ziyaret için gelen Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin kendilerini onurlandırdığını ifade ederek, yapılan çalışmalara verilen desteğin de çok değerli olduğuna vurgu yaptı.

Karanfil, ülke trafiğindeki sorunların giderilmesi için alt ve üst yapı çalışmalarına büyük önem verilmesi gerektiğini dile getirerek, Türkiye’nin büyük desteği ile büyük yollar kat edildiğini söyledi.

Karanfil, “yol medeniyettir, dünyada gelişmiş ülkelerin yollarına baktığımızda akışın ne denli düzenli olduğunu gözlemleyebiliriz. Türkiye’mizi yönetenler de yollara büyük önem verdiği için ciddi yatırımlar yapıyor. Ulaşımın kolay ve düzgün hale geldiği her ülke her zaman bir adım önde oluyor. Bizler o kadar şanslıyız ki, Türkiye gibi bir ülke bizimle beraber yürüyor. Bizim derdini kendi derdi biliyor. Her aşamada olduğu gibi yollarımız konusunda da büyük katkı sağlıyor. Bilgi ve tecrübelerinden sonuna kadar yararlanacağımız Türkiye sayesinde, dünyanın en güzel yollarını ülkemizde inşa edebiliriz. Bu bağlamda ilk resmi ziyaretlerini ülkemize yapan kıymetli yöneticilere bir kez daha teşekkür ediyorum.” şeklinde sözlerini tamamladı.