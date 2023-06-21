Lesinger; Güç Birliği Yaparak Bu Zorlukları Aşabiliriz
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekili adayı Figen Yaman Lesinger, Çukurovalılar Dayanışma
Derneğini ziyaret ederek, bir süre görüştü.
Çukurovalılar Dayanışma Derneğini Başkanı Sebahattin Kurt ve Dernek üyeleri ile bir araya geldi.
Gerçekleştirilen ziyaretler çerçevesinde yaptığı konuşmada siyasete attığı adımın verdiği
mutluluktan bahseden Lesinger YDP içerisinde bu yarışta yer almaktan ayrıca gurur duyduğunu
Lesinger yaptığı konuşmanın devamında şunları söyledi; Dernekler birer ( STK ) Sivil Toplum
Kuruluşlarıdır. Dernekçilik en kısa ve öz olarak Topluma karşılıksız hizmet etmek demektir.
Sorunları çok olan bir toplum olduğumuzu düşünürsek dernek bu sorunlara bir parça olsun çözüm
bulmada bir araçtır. O yüzden verdiğiniz mücadeleyi takdir ediyor bir akademisyen olarak ihtiyaç
duyduğunuz her an yanınızda olma sözü veriyorum.
“Ancak güç birliği yaparak bu zorlukları aşabiliriz.”
Lesinger günümüzde örgütlü toplumun önemi her gün artmaktadır dedi. Bu bize ekonomik ve
sosyal olarak güç katmaktadır. Dünya da ve ülkemizde değişen konjonktür bunu gerektirmektedir.
Çevremize baktığımız zaman güçlü ve bir örgütlü yapıya sahip olan toplumların ayakta durduğunu
görüp ve her koşulluda bir yaptırım gücüne sahip olduklarını görüyoruz. Dernekleri benimsemek
demek, kişinin içinde yaşadığı toplumun değişim sürecinde bir seyirci olmaktan çıkıp, toplumsal
değişim olgusuna aktif katkıda bulunmaya karar vermesi anlamını taşımaktadır dedi.
Lesinger siyaset arenasında ise partim ve ben halkımıza verdiğimiz sözleri esas alıyor, insanlık
onuruna yaraşır uygulamaları hayata geçirmek üzere göreve talip oluyor ve bu sayede siyasete
olan güveni güçlendirmeyi hedeflediğinin de altını çizdi. Sadece bugünün insanına ve bu güne
karşı sorumlu olmadığını belirten Lesinger bugünden yarını inşa etmenin, yarını imar etmenin
sorumluluğunu omuzlarımızda taşımanın bilinciyle hareket etmekteyiz ve etmeliyiz dedi.
Lesinger son olarak bize düşen görev, halkımızın sesine odaklanmak ve biriken ihtiyaçlarını
bekletmeden, ertelemeden çözümler üretmek yolunda tüm olanaklarımızı seferber etmektir dedi.