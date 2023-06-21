Lesinger; Güç Birliği Yaparak Bu Zorlukları Aşabiliriz

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekili adayı Figen Yaman Lesinger, Çukurovalılar Dayanışma

Derneğini ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Çukurovalılar Dayanışma Derneğini Başkanı Sebahattin Kurt ve Dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretler çerçevesinde yaptığı konuşmada siyasete attığı adımın verdiği

mutluluktan bahseden Lesinger YDP içerisinde bu yarışta yer almaktan ayrıca gurur duyduğunu

Lesinger yaptığı konuşmanın devamında şunları söyledi; Dernekler birer ( STK ) Sivil Toplum

Kuruluşlarıdır. Dernekçilik en kısa ve öz olarak Topluma karşılıksız hizmet etmek demektir.

Sorunları çok olan bir toplum olduğumuzu düşünürsek dernek bu sorunlara bir parça olsun çözüm

bulmada bir araçtır. O yüzden verdiğiniz mücadeleyi takdir ediyor bir akademisyen olarak ihtiyaç

duyduğunuz her an yanınızda olma sözü veriyorum.

“Ancak güç birliği yaparak bu zorlukları aşabiliriz.”

Lesinger günümüzde örgütlü toplumun önemi her gün artmaktadır dedi. Bu bize ekonomik ve

sosyal olarak güç katmaktadır. Dünya da ve ülkemizde değişen konjonktür bunu gerektirmektedir.

Çevremize baktığımız zaman güçlü ve bir örgütlü yapıya sahip olan toplumların ayakta durduğunu

görüp ve her koşulluda bir yaptırım gücüne sahip olduklarını görüyoruz. Dernekleri benimsemek

demek, kişinin içinde yaşadığı toplumun değişim sürecinde bir seyirci olmaktan çıkıp, toplumsal

değişim olgusuna aktif katkıda bulunmaya karar vermesi anlamını taşımaktadır dedi.

Lesinger siyaset arenasında ise partim ve ben halkımıza verdiğimiz sözleri esas alıyor, insanlık

onuruna yaraşır uygulamaları hayata geçirmek üzere göreve talip oluyor ve bu sayede siyasete

olan güveni güçlendirmeyi hedeflediğinin de altını çizdi. Sadece bugünün insanına ve bu güne

karşı sorumlu olmadığını belirten Lesinger bugünden yarını inşa etmenin, yarını imar etmenin

sorumluluğunu omuzlarımızda taşımanın bilinciyle hareket etmekteyiz ve etmeliyiz dedi.

Lesinger son olarak bize düşen görev, halkımızın sesine odaklanmak ve biriken ihtiyaçlarını

bekletmeden, ertelemeden çözümler üretmek yolunda tüm olanaklarımızı seferber etmektir dedi.