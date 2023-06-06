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Karagöz, Büyükhan'da öğrencilerle buluştu

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Karagöz, Büyükhan'da öğrencilerle buluştu
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Ülkemizin değerli sanatçılarından İzel Seylani, Kuzey Kıbrıs’ta Karagöz’ün aktif tek temsilcisi olarak yeni nesillere Karagöz geleneğinin aktarılması ve Kıbrıs’a özgü Karagöz değerlerinin yaşatılması için Büyük Han'da, Hayâlhane 127'de Karagöz Gizli Hazine temsillerini sürdürüyor.

Karagöz ve Hacivat Gölge Oyunu Gizli Hazine temsilleri bu kez Metgin Ltd., İntergaz Ltd ve Atakom Ltd. sponsorluğunda öğrencilerle buluştu. Temsile katılan okullar oyun sonunda teşekkür belgelerini sundular.

Gizli Hazine özünde "zenginlik" kavramını sorgulatan, tüm canlıların uyum içinde yaşadığına vurgu yapan, doğayı temiz tutmanın ve yardımlaşmanın önemini anlatan bir oyundur. Eğitimde sanatsal ve kültürel etkinliklere daha çok yer vererek öğretimin kalıcılığını sağlamak önem taşımaktadır.
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