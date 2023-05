Karabelen unutulmadı

TMT kurucularından merhum Tümgeneral Daniş Karabelen, 40’ıncı ölüm yıl dönümünde anıldı

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) kurucularından merhum Tümgeneral Daniş Karabelen, vefatının 40’ıncı yıldönümünde Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nde anıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, açılış konuşmasını Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği adına Çetin Serez yaptı.

Serez, efsanevi TMT’nin efsanevi komutanının Kıbrıs Türk halkı için ayrı bir önemli olduğunu belirterek, “Daniş paşamızı saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Karabelen’nin özgeçmişi ile Kıbrıs Türk halkı için yaptıklarını anlatan Serez, Karabelen paşanın TMT’nin kurulmasını sağladığını, mensupların eğitilmesi ve Kıbrıs Türk halkının can mal ve namusunu korumak amacıyla her safhada görev yaptığını belirtti.

TMT’nin Mehmetçik ile birlikte mücadele vererek KKTC’yi kurduğunu ve KKTC’nin sonsuza dek yaşayacağını ifade eden Serez, bayrak ve vatan uğruna canını veren tüm şehitleri andı.

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar da, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi ve bugünkü özgürlük egemenlik ve bağımsızlığının sağlanması konusunda önemli hizmetleri olan TMT’nin kurucusu “5 kıtanın paşası” olarak da anılan Karabelen paşayı andıklarını belirtti.

Bayar, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yıllarını anlattı, Dr. Küçük ve Denktaş’ın mücadelesini anımsattı, mücadeleler sonrası Karabelen’in TMT’yi kurduğunu söyledi.

Bu tarihi karar sonrası Kıbrıs Türk halkının sağlam bir savunma ve mücadele yapılanmasına girdiğini, 1974’ün gerçekleşmesine de zemin hazırladığını ifade eden Bayar, Karabelen’in ne yazık ki KKTC’nin ilanını göremediğini ancak devletin doğuşunda emek ve mücadelesi olan paşanın hiçbir zaman unutulmayacağını, kalplerindeki ve ülkedeki şanlı yerinin her zaman korunacağını vurguladı.

Karabelen’in kızı Özcan Atamert de, devlet erkanına kendisine gösterilen ilgiden ötürü teşekkür ederek, anma törenine katılan herkese teşekkür etti.

Atamert, babasının ikinci vatanının Kıbrıs olduğunu ifade ederek, babasının annesi ile birlikte Kıbrıs Türk halkı için çok mücadele verdiğini anlattı.

Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yılları için yazdığı şiiri okuyan Atamert, anılarını anlattı, şehitleri, verilen mücadeleyi unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel de, anlamlı bir günde bir araya geldiklerini ifade ederek, yüzyıllar öncesinde başlayan mücadelelerinin bağımsızlık egemenlik özgürlük içinde KKTC’nin kurulmasıyla tamamlandığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yanlarında olduğunu ve bugün de birlikte hareket ettiklerini ifade eden Üstel, Türkiye ile daha güzel günlere yürüyeceklerini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, şehitleri rahmetle gazileri de minnetle anarak, Karabelen paşa ve TMT’nin mücadelelerini yaşatacaklarını kaydetti.

Meclis Başkanı Zorlu Töre de, şehitlere rahmet, gazilere uzun ömürler diledi, Türk milletinin kahramanları sayesinde bugün başının dik bağımsız hür egemen olduğunu kaydetti.

Karabelen paşanın da bu kahramanlardan biri olduğunu ifade eden Töre, Karabelen paşanın Türk milletine 5 kıtada hizmet verdiğini, Türk bayrağını yere düşürmediğini vurguladı, rahmetle andı, devlete sımsıkı sarılacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında Karabelen paşayı andı, KKTC’ye her zaman sahip çıkacaklarını söyledi.

Tatar, 1960 anlaşmaları olmasa bugün Kıbrıs’ın Yunan adası olmuş olacağını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının o yıllarda ortaya koyduğu büyük mücadelenin unutulmayacağını vurguladı, Daniş paşa ve TMT mensuplarını saygıyla andı.

Konuşmaların ardından milli mücadelede görev yapan ve madalyasını alamayan mücahitlere madalyaları verildi.