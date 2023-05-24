“Seçimlerden sonra Kıbrıs Türk toplumuna hamlelerde bulunulacak”

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Avrupa Komisyonu Komiseri Schinas, Türkiye’deki seçimlerin hemen ardından, Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik hamlelerde bulunulacağını açıkladı

Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Yaşam Tarzının Geliştirilmesinden Sorumlu Komiseri Margaritis Schinas, Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyarette bulundu.

Schinas’ın Güney Kıbrıs’taki temaslarının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le yaptığı görüşmeyle başladığını yazan Fileleftheros gazetesi, Schinas’ın temasları çerçevesinde İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu’yla görüştüğünü, ardından da İoannu yanı sıra Eğitim ve Adalet bakanları ile müsteşarların da yer aldığı ortak bir bakanlar toplantısına katıldığını kaydetti.

Gazeteye göre açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın göç konusunda yalnız olmadığını ve Avrupa’nın, destekçisi ve yardımcısı olarak Güney Kıbrıs’ın yanında durduğunu belirten Schinas, Güney Kıbrıs’ta yüzleşmeye çağrıldıkları bu büyük meseleyle ilgili olarak herkesin ortak sorumlu olmasını sağlamak için, Türkiye’deki seçimlerin hemen ardından, Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik hamlelerde bulunulacağını öne sürdü.

İçişleri Bakanı İoannu’yla yaptığı görüşmenin ardından, göç konusunun yönetilmesinin yalnızca Güney Kıbrıs’a ait bir ulusal öncelik olmadığını, bunun çok basit iki nedenden dolayı Avrupa çapında bir mesele olduğunu dile getiren Schinas, Güney Kıbrıs’ın AB’nin küçük üye devletlerinden biri olduğunu ve maruz kaldığı büyük ve orantısız baskının belirli problemler yarattığını, ikinci olarak ise hukuki ve siyasi nitelikte meseleler ortaya koyan Yeşil Hat'ta sahip olduklarını belirtti.

Güney Kıbrıs’taki bir önceki ve şimdiki hükümetin, Avrupa’yla birlikte göç meselesinin ele alınması konusunda gösterdiği tutarlılıktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Schinas, göç konusunun, Avrupa yardımı, Avrupa finansmanları ve Avrupa dayanışmasıyla doğrudan ilişkilendirilemeyecek bir boyutu olmadığına da işaret etti.

Schinas açıklamasında, bu yardımın azalmadan devam edeceğini ve gelecek yıllarda artırılacağını da söyledi.

Rum İçişleri Bakanı İoannu da açıklamasında, Schinas’a göç ve sığınma konularına gösterdiği özel ilgiden ötürü teşekkür ederek, görüşmeleri sırasında Schinas’ı mevcut durum, yeni bilgiler ve veriler, aynı zamanda yeni hükümetin bu alandaki politikaları hakkında bilgilendirdiğini ifade etti.

Schinas’ın, Güney Kıbrıs’ın göç konusunda karşı karşıya bulunduğu sorun ve sıkıntıları çok iyi bildiğini, aynı zamanda Schinas’ın Yeşil Hattı şahsi olarak ziyaret eden ilk Avrupalı yetkili olduğunu da anımsatan İoannu, Yeşil Hat'tın düzensiz göçmenlerin yüzde 95’inin geldiği bir giriş noktası olduğunu iddialarına ekledi.

