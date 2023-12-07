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Kar-İş ilkokullarda öğleden sonra taşımacılığını durduruyor

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Kar-İş, İlköğretimde öğrenci taşımacılığında öğleden sonra yapılacak ek seferleri durdurma kararı aldı

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Kar-İş ilkokullarda öğleden sonra taşımacılığını durduruyor
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Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), öğrenci taşımacılığı hizmetlerinde öğleden sonra yapılan ek sefer fiyatlarında Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili hükümet yetkilileriyle anlaşamadıklarını ve çözüm bulunamaması halinde pazartesi ve salı günleri öğleden sonra yapılacak ek seferleri durdurma kararı aldıklarını duyurdu.
Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı öğrenci taşımacılığı hizmetlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın teklif ettiği taban fiyatlandırmasında ve öğleden sonra yapılan ek seferler fiyatlarında anlaşmazlık yaşandığı bildirildi.
Mevcut ekonomik koşullar altında, belirlenen taban fiyatlarının sürdürülebilir bir taşımacılığı imkansız kıldığının vurgulandığı açıklamada, “Bu durum sektörümüz için adil olmayan ve işletmelerimizin var olan mali yükünü daha da arttırmaktadır. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim Dairesine bağlı ilkokul ve ana okullarda, çözüm bulunamaması halinde, 11-12 Aralık 2023 tarihlerinden itibaren pazartesi ve salı günleri öğleden sonra yapılacak ek seferleri durdurma kararı aldığımızı belirtmek istiyoruz. Acilen, taşımacılık hizmetlerinde ekonomik gerçeklikleri yansıtan ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlayacak bir taban fiyatlandırması yapılması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.
 
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