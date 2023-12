Cumhurbaşkanı Tatar’ın fotoğrafları İstanbul'da sergilendi

“40’ıncı Kuruluş Yıldönümünde Cumhurbaşkanı Tatar’ın Objektifinden KKTC Fotoğrafları” sergisi İstanbul’da açıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan “40’ıncı Kuruluş Yıldönümünde Cumhurbaşkanı Tatar’ın Objektifinden KKTC Fotoğrafları” sergisi İstanbul Ticaret Odası tarafından Tatar’ın katıldığı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın gözünden KKTC’nin tarihi yerleri, doğal güzellikleri ve zenginliklerini yansıtan karelerden oluşan sergi İstanbul’da İTO Yeni Cami Hünkar Kasrı’nda yer alıyor. Sergi, 29 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

- Tatar: “Bu sergi ile bütün dünyaya ve insanlığa sesleniyorum”

Tatar, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu sergi ile bir kez daha bütün dünyaya ve insanlığa seslendiğini söyleyerek, “KKTC mutlak surette hak ettiği yeri alacaktır” dedi.

KKTC’nin doğasını ve kültürünü İstanbul’da böylesine tarihi ve güzide bir mekanda sergilenmesinin çok anlamlı ve değerli olduğunu kaydeden Tatar, İTO’ya ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Serginin, KKTC’nin 40’ıncı yılında ülkeye sahip çıkma, güzelliklerinin yanında, sanat ve kültürünü tanıtma açısından önemine işaret eden Tatar, “Kıbrıs Türk halkı medeni dünyanın bir parçasıdır. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkını farklı siyasi emellerle dışlamaya, izole etmeye, ambargolarla ekonomik potansiyelimizi yıpratmaya yönelik her türlü hareket insan haklarına aykırıdır” ifadelerini kullandı.



“Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in en güzel adası”



Tatar, İstanbul Ticaret Odası Başkanı nezdinde İTO’nun yüz binlerce üyesine seslenmek istediğini kaydederek, İTO üyelerinin KKTC’ye verdiği değerin çok önemli olduğunu belirtti.

“Bugün sergilenen fotoğraflarda da göreceğimiz gibi, benim her zaman mesajım çevremize, doğamıza sahip çıkmak. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs’ımız dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi, Doğu Akdeniz’in en güzel adası. Yeşilimizle, mavimizle, çevremizle, doğal güzelliklerimizle, tarihimizle” diyen Tatar, Kıbrıs’ın ziyaret edilmesi gereken bir destinasyon olduğunu söyledi.

Ülkenin turizm potansiyeline de dikkat çeken Tatar, her Türk vatandaşının KKTC’deki güzellikleri yerinde görmesi için mutlaka ülkeyi ziyaret etmesi, tatillerinin bir bölümünü geçirmesi gerektiğini ifade etti.



Avdagiç: “Kıbrıs’in ilk fotoğrafı 1571’de Lala Mustafa Paşa ile çekildi”



İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise, konuşmasında, ilk olarak fotoğraflarını paylaşarak serginin açılmasını sağladığı için Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti. Avdagiç, KKTC’nin kuruluşunun 40. yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında böyle güzel bir sergiyi açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Kıbrıs’ın ilk fotoğrafı 1571’de Lala Mustafa Paşa ile çekildi. 1974 yılında da bunu çağdaş Kıbrıs fotoğrafı ile zirveye ulaştırdık” ifadelerini kullanan Avdagiç, KKTC’nin kurulmasının ardından geçen 40 yıl boyunca yürütülen yıpratma gayretlerine rağmen KKTC’nin bulunduğu durumdan iftihar duyduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın fotoğrafa olan tutkusunu bildiklerini söyleyen Avdagiç, sergi ile de Kıbrıs’ın tabiatı, insanı, camisi ve medresesinin görülebileceğini, KKTC’nin sanata verdiği değerin anlaşılacağını kaydetti.

Serginin açılış töreni ardından, Tatar, Avdagiç ve katılımcılar sergideki fotoğrafları gezdi. Tatar, fotoğraflar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.