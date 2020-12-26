Kapsamlı Aşı Planı bekleniyor

Kuzey Kıbrıs’a yönelik “Kapsamlı Aşı Planı”nın henüz güneye ulaşmadığı iddia edildi, Avrupa İlaç Ajansı onaylı Pfizer/BioNTech aşılarının Kıbrıslı Türklere de verilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Gündem, Kıbrıslı Türklere verilecek aşılar. İki senaryo var:

1- Güneyden, özel soğutuculu araçlarla aşılar güneye getirilecek.

2- Kıbrıslı Türkler, güneye geçerek, özel merkezlerde aşı olacak.

Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik “Kapsamlı Aşı Planı”nın henüz güneye ulaşmadığı iddia edildi, Avrupa İlaç Ajansı onaylı Pfizer/BioNTech aşılarının Kıbrıslı Türklere de verilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kathimerini gazetesi, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki hakları gündeme getirdiğini belirterek, “%30 oranında aşı talebi söylemini” gündeme taşıdı.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’ne henüz adanın kuzeyine yönelik “Kapsamlı Aşı Planı” sunulmadığı iddia edilirken, Kıbrıslı Türklere gönderilecek aşıların ön hesaplamalarının yapıldığı belirtildi.

Kuzeydeki uzmanların, hafta sonuna kadar, Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla kapsamlı planı göndermesi bekleniyor.

Kathimerini’ye göre Pfizer/BioNTech aşılarından ilk etapta güneye 6 bin adet gönderilecek.

“Kıbrıslı Türkler için önceden yapılan temaslarda 200 bin aşıdan söz edildi, ancak henüz kapsamlı bir aşı planı hazırlanmadı” görüşlerine yer verilirken, “% 30” talebinin ise 300-400 bin aşıya denk geldiği belirtildi.

Bir süre önce Kıbrıslı Türklerden Sağlık Teknik Komitesi düzeyinde aşıların nakli, muhafazası ve takibiyle ilgili bazı sorulara yanıt verilmesinin istendiği ve komitenin 23 Aralık’ta yapılan telekonferans toplantısında, Kıbrıslı Türk uzmanların aşı planıyla ilgili yalnızca bir taslak sunup, aşılarla ilgili bazı bilgiler talep ettikleri de gündeme geldi.

Kıbrıslı Rum uzmanların toplantıda, Avrupa Komisyonu’nun aşıların idaresiyle ilgili standartları ve tavsiyeleriyle ilgili izahatta bulunduğu kaydedildi. Kathimerini, Pfizer yetkilisinin de toplantıya katıldığını ve Kıbrıslı Türklere, aşılarla ilgili nihai planlarını gönderdikten sonra, aşıların muhafaza edileceği buzdolaplarının kullanımı ve aşıların idaresiyle ilgili konularda eğitim verme önerisinde bulunduğunu belirtti.

Gazete, kuzeyin aşıların muhafazası için gereken buzdolaplarını “garantilediğini”, ancak aşıların taşınacağı aracı temin etmediğini yazdı.

Kathimerini gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin şu an iki senaryo üzerinde durduğu; bunlardan ilkinin, aşıların güneydeki özel soğutuculu nakil araçları ile aşı merkezlerine getirilmesi, diğerinin de Kıbrıslı Türklerin aşı yaptırmak için güneye geçmesi olduğu belirtildi.

