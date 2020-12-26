Dr. Erden Aşardağ, “Etkinlik ve koruyuculuk süresi konusunda aşıların üzerindeki kara bulutlar dağılıyor. Yakın zamanda yaşayacağımız kolaylıklardan dolayı pandeminin yenilmesi yakındır. Biraz daha dişimizi sıkmalıyız” dedi



İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Aşardağ, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak Avustralya’da yapılan bir çalışmanın, hastalığı yok edici bağışıklığın devam ettiğinin ispatlandığını duyurdu.

Aşardağ’ın açıklaması şu şekilde:

“Dünyada ilk defa Avustralya’da yapılan bir çalışmanın içimizi ferahlatan sonuçları dün yayınlandı. Çok sevinçliyiz.

COVİD-19 geçiren hastalar, 1-2 ay içerisinde koruyucu antikorlarını yitirseler ve testlerde antikorlar bulunamasa da, bu kişilerde hastalığı yok edici bağışıklığın devam ettiği ilk defa ispatlandı. Çok önemli

Nasıl mı?

Enfeksiyon geçirenlerde memory B hücreleri ( virüsü sfesifik olarak hatırlayan ) oluşuyor ve kişi yeniden virüsle karşılaşınca bu hücreler kişinin vücudunda azalmış ve koruyucu etkisini kaybeden koruyucu askerleri (antikorları) yeniden hızla üretiyor.

İşte bu yüzden bir kez hastalık geçiren kişi en az 8 ay virüsten korunabiliyor. (istisnalar var) .Daha önce 1-2 ayda antikorlar kayboluyor ve tekrar hastalanma olabilir bilgisi mevcuttu.

NEDEN ÇOK ÖNEMLİ

1.Bu bilginin ispatlanmasından dolayı da yapılacak aşıların tahmin edilenden çok daha uzun süre (1- 1.5 seneden bahsediliyor), kişileri koruyabileceği müjdesini vermeye çok yakın bilim dünyası

Etkinlik ve koruyuculuk süresi konusunda aşıların üzerindeki kara bulutlar dağılıyor.

Aşılarla beraber , şu sıralar son faz çalışmaları yapılan ve virüsü 24 saatte tedavi edebilecek anti-viral ilaçlar 1-2 aya kadar, izin için sırada bekliyor.

2. Covid-19 geçirmiş kişilerin tekrar aşılanması 6-8 ay geciktirebilecektir. Bu da aşı sayısının yetersiz olduğu bu dönemde sağlık sistemini rahatlatacak ve daha fazla kişinin aşılanmasını sağlayacaktır. Amerika’da John Hopkins’te yapılan çok yeni çalışmada 140 milyon insanın halen hastalık geçirmiş olduğunu ve bu insanların aşılanmasının geciktirebileceği öngörülmüştür. (Her saptanan 1 hastayı 7.7 hasta ile çarpıyorlar. (toplam gerçek hasta sayısı)

3. Dünya sağlık örgütünde kabul görürse , aşılanmış veya doğal bağışıklanmış kişilerin seyahatları ve kalabalık toplantılara girişler ‘’İMMUN PASAPORT’’ (bağışıklığın olduğunu gösterir belge) göstererek kolaylaşacaktır.

Yukarıdaki yakın zamanda yaşayacağımız kolaylıklardan dolayı pandeminin yenilmesi yakındır. Ekonomik zorluklar çeken insanlarımızın destekleyecek formüllerin acilen yaratılması ve sağlık önlemlerimiz için biraz daha dişimizi sıkmamız ve sağlık tarafında olmamız gerekmektedir.”

