Kapanmayı duyan Mağusa ve İskele’ye kaçtı

Lefkoşa ve Girne’de kapanmaya gidileceğini öğrenen vatandaşlar, adeta tası tarağı toplayıp Mağusa, İskele ve Karpaz bölgelerine akın etti. Yeni Erenköy’e dün normal zamandan 500 araç daha fazla giriş yaptı. Virüs taşıma riski olan vatandaşların bu bölgelerde de bulaşa neden olabileceği endişesi ortaya çıktı





Lefkoşa ve Girne’nin dün akşamdan itibaren kapanacağının açıklanması üzerine bu iki şehirde evleri olan ya da o bölgelerdeki bungolawlorda kalmak isteyen birçok yurttaşın Mağusa ve İskele bölgesine hareket ettiği görüldü.

Lefkoşa ve Girne’de 10 Şubat’a kadar kapanmaya gidileceğini öğrenen vatandaşlar, adeta tası tarağı toplayıp Mağusa, İskele ve Karpaz bölgelerine akın etti.

Bölge belediye başkanları, virüs taşıma riski olan vatandaşların Lefkoşa ve Girne’den ayrılarak Mağusa ve İskele ilçelerinde de bulaşa neden olabileceklerinden endişe ediyor.

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak bölgeye dün normal zamandan 500 aracın daha fazla giriş yaptığını açıkladı.

Vatandaşların Yeni Erenköy’e de akın etmesi sonrasında Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak uyarıda bulundu.

Emrah Yeşilırmak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Covid 19 bu tarz haraketlilikleri çok sever ve hastalığın yayılması için uygun zemini yakalar. Bölgemize gelen ve burada yaşayan vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olmasını önemle rica ederim” ifadelerini kullandı.

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ın açıklaması şu şekilde:

“Bölgemize özellikle Girne ve Lefkoşa bölgesindeki öngörülen kapanma kaynaklı ciddi bir taşınma söz konusudur dolasıyla bölgemize gelen ve burada yaşayan vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olmasını önemle rica ederim. Covid 19 bu tarz haraketlilikleri çok sever ve hastalığın yayılması için uygun zemini yakalar. Önümüzdeki 15 günlük süre bölgemiz için çok daha riskli olabilir bu nedenle bu dönemde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına çok daha fazla dikkat etmeliyiz.

Aynı şekilde bölgemizde faaliyet gösteren işletmelerin de bu durumu dikkate alarak faaliyetlerini sürdürmelerini rica ederim.”

