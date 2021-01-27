Dr. Özlem Gürkut’tan İtalya örneği

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, birçok yurttaşın Mağusa ve İskele bölgesine gitmesine karşı tepkisini sosyal medyadan gösterdi.



Özlem Gürkut’un paylaşımı şöyle:



“Durun ne yapıyorsunuz!

Ocak 2020’de İtalya’nın Milan bölgesinde görülen COVID-19 vakalarının artması nedeni ile sadece Milan bölgesinde kapanma (lockdown) kararı alması sonrası, kapanma kararı uygulamaya girmeden önceki gece onbinlerce kişinin İtalya’nın başka bölgelerine kaçması sonucu hastalığın tüm İtalya’ya hızla yayıldığını hatırladım nedense.”

