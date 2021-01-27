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Kapanmak yerine aşı sayısı artırılmalı

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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs salgını ile mücadelede kapanmak yerine aşı sayısının artırılmasının pandemi sonucuna daha iyi olacağını vurguladı.

Kapanmak yerine aşı sayısı artırılmalı
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Otelciler Birliği Başkanı Çağıner'in paylaşımı şöyle:

“Kapanalım ve kapanınca korunmuş olacağız diyoruz; doğru. Kapandık ve açıldık sonra yine vaka çıkacak evet zaman kazanacağız doğru ama öteleme olacak. Kapanmak için yaptığımız baskı kadar aşı sayısını artırılması için de yapsak sonucu daha hayırlı olacak. En azından ölümlerin önüne geçeriz. Yoksa bu gidiş ile kavgamız kısır bir kavga olacak maalesef.”
 
 
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