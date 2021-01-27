Başkaldırının 63’üncü yılı

Bugün Kıbrıs Türkünün İngiliz Sömürge İdaresi’ne karşı direnişinin 63’üncü yıl dönümü





Bugün Kıbrıs Türkünün İngiliz Sömürge İdaresi’ne karşı direnişinin 63’üncü Yıl dönümü.

Kıbrıslı Türkler, 27 Ocak 1957 yılında İngiliz Sömürge İdaresi’ne karşı çıkarak Lekoşa’da Girne Kapısı’nda Taksim için gösteri yapmışlardı. Bu gösteride İngiliz askerleri Eski Polis Müdürlüğü binası önünde barikat kurmuş, Kıbrıslı Türk göstericiler de İngiliz askerlerine karşı gelmiş ve onlara taş atmışlardı. Olayların büyümesi üzerine İngiliz askerleri de Kıbrıslı Türklere karşı göz yaşartıcı bomba atmıştı. Bir kısım gencimiz de HALKIN SESİ Gazetesi önünde toplanmış ve orada İngilizlere karşı gelmişlerdi. Bu olayda silahsız olan Kıbrıslı Türklerin elinde sadece sopa ve demir buluyordu. Kıbrıslı Türk göstericiler, İnönü Meydanı’na da gelerek gösterilerini sürdürürken, İngiliz askerleri de burada silahla iki Kıbrıslı Türkü vurarak şehit etmişti. Sarayönü’nde ise İngiliz askerleri Land Rover tipi araçla Şerife Mehmet adlı yaşlı Kıbrıslı Türk kadının üzerinden geçerek Şerife Mehmet’i şehit etmişlerdi. Olayların daha da büyümesi üzerine kalkanlı ve coplu İngiliz askerleri halkı sokaklarda kovalamıştı. Bu başkaldırış olaylarından sonra İngiliz Sömürge İdaresi’nin Kıbrıslı Türklere karşı bakış açısı değişmiş ve Türklere karşı daha baskıcı ve sert tutum içine girmişti.

TATAR’DAN MESAJ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının 27-28 Ocak 1958 tarihinde İngiliz Sömürge Yönetimine karşı direnişe geçişinin yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tatar mesajında, “Halkımızın özgürlük, bağımsızlık ve egemenlik için İngiliz Sömürge Yönetimi’nin silahına, kurşununa, copuna ve gaz bombalarına karşı göğsünü siper ederek şahlandığı 27-28 Ocak 1958 Direnişi’ni, 63’üncü yıldönümünde büyük bir gurur ve onurla bir kez daha anıyoruz” dedi.

İngiliz Sömürge Yönetimi’nin Kıbrıs Türk halkını dışlayarak, Rum liderliği ile birlikte istedikleri çözüm şeklini dayatmaya çalıştıkları o günlerde “İngiliz’e ve Rum’a boyun eğmeyeceğiz” diyerek ayağa kalkan Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihlerinde çok önemli bir yer tutan 27-28 Ocak 1958 direnişini kanı ve canıyla gerçekleştirdiğini kaydeden Tatar, “Halkımız bu direnişle, ölüm pahasına dahi olsa kendi geleceğini belirleme hakkına sahip çıkacağını, özgür ve bağımsız olarak yaşamak istediğini dünyaya gösterirken, Lefkoşa ve Gazimağusa’da iki gün boyunca devam eden bu kutsal direnişte 7 şehit ve çok sayıda yaralı vermiş ama boyun eğmemiştir” dedi.

27- 28 Ocak Direnişinin, Kıbrıs Türk halkının azınlık olmadığını, Rum’a yama olmayacağını, Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunu, dünyaya gösterirken, egemenliğin sağlanması mücadelesinde de önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Halkımızın can ve kan pahasına gerçekleşen 27-28 Ocak Direnişi ve sonrasında TMT öncülüğünde verilen mücadeleyle, halkımız eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ulaşmıştır.

Enosis hedefli olarak 1963 Aralık ayında başlatılan Kanlı Noel saldırıları sonrasında da halkımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle verdiği mücadeleyle 20 Temmuz 1974 sabahına ulaşırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla da bir asırlık özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini taçlandırmış ve bugün kendi egemen devletinin çatısı altında özgür ve bağımsız olarak yaşamaktadır.

27-28 Ocak Direnişi ile bu direnişte toprağa düşen şehitlerimizden aldığımız ilham ve güçle bugün de Rum’a boyun eğmeyeceğimizi, egemenliğimize, özgürlüğümüze, bağımsızlığımıza ve devletimize sahip çıkacağımızı dünyaya haykırmaktayız. Rum- Yunan ikilisi ise Kıbrıs’a tek başına sahip çıkma, halkımızı azınlık durumuna düşürme çabalarına devam etmektedir. Geçmişte olduğu gibi bugün de buna seyirci kalmayacak ve devletimiz ile halkımızın hak ve menfaatlerini korumak için Türkiye Cumhuriyeti’ne daha da sıkı sarılarak mücadeleye devam edeceğiz.

Devletimizden ve egemenliğimizden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha belirtirken 27-28 Ocak Direnişi’nde Lefkoşa'da şehit düşen Mehmet Ahmet, Şerif Mehmet, Mustafa Ahmet, İbrahim Ali ve Sermet Kanatlı ile Gazimağusa’da şehit düşen Fuat Yusuf ve Safa Muharrem'i ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimizi de saygıyla selamlarım. Şehitlerimizi unutmadık ve unutmayacağız.”



