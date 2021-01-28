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Kapanma böyle mi olur?

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Lefkoşa ve Girne kısmen kapandı ancak dün iki şehirde de trafik yoğunluğu vardı. Dışarıdaki yoğunluğu görenler “Bu nasıl kapanma?” diye tepki gösterdi

Kapanma böyle mi olur?
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Ülkemizde Lefkoşa ve Girne’de dün gece saat 22.00’dan itibaren kısmi kapanma uygulaması yürürlüğe girmesine karşın yollarda ve sokaklardaki yoğunluğun pek değişmemesi birçok vatandaşı isyan ettirdi.
Özellikle Lefkoşa’da sabah saatlerinde pek yoğunluk olmamasına rağmen öğle saatlerinden itibaren yollarda yoğunluğun arttığı görüldü.
Bakanlar Kurulu’nun kapanma ile ilgili açıkladığı açık sektör ve işyerleri yanında birçok işyerinin açık olduğu gözden kaçmadı.
Birçok işyerinde çalışanlar ve müşterilerin olduğu görüldü.
Lefkoşa ve Girne’de trafikte çok sayıda araç seyrederken, bu araç sürücülerinin bazılarının izinli olduğu ancak izni olmayanların da bu yasağa uymadıkları görüldü.
Öte yandan Lefkoşa’ya giriş - çıkışlarda ve Lefkoşa içinde polisin denetimler yaptığı gözlemlendi.

Alsancak çevre yolu
 

Lefkoşa Girne Kapısı
 

Lefkoşa İnönü Meydanı
 

Lefkoşa Bedrettin Demirel Caddesi
 

Lefkoşa’da inşaat çalışmaları devam etti
 

Lefkoşa’ya girişlerde ve çıkışlarda polis denetimi vardı
 

Girne çıkış ve girişlerinde polisler kontrol yaptı
 
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