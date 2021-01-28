Kapanma böyle mi olur?

Lefkoşa ve Girne kısmen kapandı ancak dün iki şehirde de trafik yoğunluğu vardı. Dışarıdaki yoğunluğu görenler “Bu nasıl kapanma?” diye tepki gösterdi

Ülkemizde Lefkoşa ve Girne’de dün gece saat 22.00’dan itibaren kısmi kapanma uygulaması yürürlüğe girmesine karşın yollarda ve sokaklardaki yoğunluğun pek değişmemesi birçok vatandaşı isyan ettirdi.Özellikle Lefkoşa’da sabah saatlerinde pek yoğunluk olmamasına rağmen öğle saatlerinden itibaren yollarda yoğunluğun arttığı görüldü.Bakanlar Kurulu’nun kapanma ile ilgili açıkladığı açık sektör ve işyerleri yanında birçok işyerinin açık olduğu gözden kaçmadı.Birçok işyerinde çalışanlar ve müşterilerin olduğu görüldü.Lefkoşa ve Girne’de trafikte çok sayıda araç seyrederken, bu araç sürücülerinin bazılarının izinli olduğu ancak izni olmayanların da bu yasağa uymadıkları görüldü.Öte yandan Lefkoşa’ya giriş - çıkışlarda ve Lefkoşa içinde polisin denetimler yaptığı gözlemlendi.Alsancak çevre yoluLefkoşa Girne KapısıLefkoşa İnönü MeydanıLefkoşa Bedrettin Demirel CaddesiLefkoşa’da inşaat çalışmaları devam ettiLefkoşa’ya girişlerde ve çıkışlarda polis denetimi vardıGirne çıkış ve girişlerinde polisler kontrol yaptı