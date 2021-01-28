Girne giriş çıkışlarına çadırlar kuruldu

Sivil Savunma Teşkilatı, Girne'ye giriş-çıkışların kontrol edilmesi amacıyla çadırlar kurdu



Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Girne Bölge Müdürlüğü ekipler, alınan son kararlar sonrası pandemi dolayısı ile Girne İlçesi'ne giriş ve çıkış yapmak isteyen vatandaşların kontrolünü sağlamak amaçlı, Girne doğu tarafı Acapulco kavşağı üzeri, batı tarafı Kayalar kavşağı, Girne merkezi girişi ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı çemberine (iki katlı) üç kontrol noktasına, Girne Polis Müdürlüğü'nden gelen talep sonrası üç adet kuruldu.

