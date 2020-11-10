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Kapalı Maraş’a “Kıbrıs Millet Bahçesi” açılıyor

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Kasım’da Kapalı Maraş’ın ziyarete açılan noktasında yapacağı piknik için, bölgeye “Kıbrıs Millet Bahçesi” inşa edildiği öğrenildi

Kapalı Maraş’a “Kıbrıs Millet Bahçesi” açılıyor
 
 
 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, 15 Kasım’da Kapalı Maraş’ın ziyarete açılan noktasında yapacağı piknik için, bölgeye “Kıbrıs Millet Bahçesi” inşa edildiği öğrenildi.
Kıbrıspostası’na göre yapımına son sürat devam edilen “Kıbrıs Millet Bahçesi” projesine ilişkin ihaleye Lefkoşa’da değil; Ankara’da çıkıldı.
 “Kıbrıs Millet Bahçesi”nin yapımının, Erdoğan ve Bahçeli ziyaretinin gerçekleşeceği 15 Kasım Pazar gününe kadar tamamlanması bekleniyor.
‘Bahçe’nin yapımına ilişkin incelemelerin, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un 28 Ekim’de gerçekleştirdiği ve bölgenin Konya Belediyesi ile TOKİ iş birliğinde yeniden inşa edileceğini açıkladığı Maraş ziyareti sırasında yapıldığı ifade ediliyor.
İHALEYE LEFKOŞA’DA DEĞİL; ANKARA’DA ÇIKILDI
Elde edilen bilgilere göre, yapımına son sürat devam edilen “Kıbrıs Millet Bahçesi” projesine ilişkin ihaleye KKTC’de değil; Ankara’da çıkıldı.
İhaleyi, Emrullah Turanlı’nın sahibi olduğu Taşyapı şirketinin aldığı öğrenildi.
Taşyapı son olarak “Pandemi Hastanesi”nin de ihalesini almıştı.
 “Kıbrıs Millet Bahçesi” ile ilgili Kıbrıs Postası’nın ulaştığı Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “bu konuda kimsenin bir şey bildiği yok, biz de araştırıyoruz” dedi.
Konuyu yakından takip ettiklerini belirten Gürcafer, “Pandemi dönemindeyiz, bu kadar sıkıntının içinde, bu kadar işsizliğin, yoksulluğun içinde siyasetçimiz bu ihaleye Ankara’da çıkılmasını tercih ederse, o koltukta artık oturmasın. Çıkıp da ‘ben Cumhurbaşkanıyım, Başbakanım, Bakanım, Belediye Başkanıyım’ demesin bu saatten sonra” diyerek tepkisini dile getirdi.
Konunun siyasi boyutunun da kendilerini ilgilendirdiğini belirten Gürcafer, “Yapılacak şey nereye ve nasıl yapılacak? Siyaseten getirisi ya da götürüsü ne olacak? Bunları açıkça bilmek istiyoruz. Bizim organlarımızın da bu işin değerlendirme ve karar aşamasında olmasını istiyoruz” dedi.
TÜRKİYE’DE MİLLET BAHÇELERİ…
Türkiye’de “millet bahçesi” ismini ilk ifade eden isim, 2018 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu.
“81 ile 81 milyon metre kare millet bahçesi” mottosuyla yola çıkan Ankara hükümetinin şu ana kadar 70’in üzerinde “millet bahçesi” oluşturduğu biliniyor.
Milyonlarca liraya mal olan millet bahçelerinin temel prensibinin, Türkiye’deki yeşil alan eksikliğini gidermek olduğu belirtiliyor.
Muhalifler ise millet bahçelerinin, iktidarın “betona boğma” eleştirisini tersine çevirmek ve ülke ekonomisinin taşıyıcısı inşaat sektörüne yeni bir “rant alanı yaratmak” adına oluşturulduğunu savunuyor…
 
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