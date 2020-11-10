Maraş’ta hummalı hazırlık

Erdoğan ve Bahçeli’nin gerçekleştireceği ziyaret için Maraş’ta hummalı bir temizlik ve hazırlık yapılıyor





Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, 15 Kasım’da ülkeye yapacakları ziyaret nedeni ile hazırlıklar son sürat devam ediyor. Erdoğan ve Bahçeli’nin Kapalı Maraş’a gerçekleştirecekleri ziyaret nedeni ile Maraş’ta da hummalı bir hazırlık yapılıyor.

Yapılan hazırlıklar çerçevesinde özellikle çevre düzenine önem gösterilirken, “Kıbrıs Millet Bahçesi’nin” yapılacağı alanda bulunan okaliptüs ağacının budama adı altında kesilmesine de bölge esnafından tepki geldi. Okaliptüs ağacının kesilmesine tepki gösteren esnaf, belediye çalışanları ile münakaşaya girdi.

Kapalı Maraş’ın sahil şeridi ve bazı caddelerinin Ekim ayının başlarında sivil halkın ziyaretine açılmasının ardından 15 Kasım tarihinde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yapacağı ziyaretle Maraş’ın yeni bölgelerinin de ziyarete açılacağı öğrenildi. Yeni bölgeler için Maraş’ın bilindik Ordu Evi’ne giriş noktası yanında yeni bir kapı açılacağı öğrenilirken, açılacak caddelerin de hazırlıklarına başlandı.

Asfalt döküm çalışmaları tamamlanan yolların çizgileri çekilirken, refüj ve kaldırımlarda bulunan alanlara çiçek ekimleri yapılıyor. 46 yıldır kapalı olan Maraş’ın Ekim ayı başlarında bir kısmının ziyarete açılması ile kaldırımlardan temizlenen ağaç ve bitki yığınları bulundukları alanlardan kaldırılırken, Mobese kurulumlarının da tamamlandığı gözlemlendi.

Maraş’ın temizlik çalışmalarında Mağusa Belediyesi ekiplerine Girne Belediyesi ekiplerinin de yardımcı olduğu görüldü. Temizlik çalışmalarının yanı sıra, Maraş’ın ziyarete açıldığı Dr. Fazıl Küçük Stadyumu yanındaki kapı yanında ise “Kıbrıs Millet Bahçesi” inşa ediliyor.

