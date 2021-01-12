Kapalı Maraş’a 95 günde 103 bin 118 ziyaretçi

Kapalı Maraş'ı, açıldığı 8 Ekim’den bu yana 103 bin 118 kişi ziyaret etti

KKTC sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıl sonra bir bölümü halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.Kapalı Maraş'ı, açıldığı 8 Ekim 2019 tarihinden bu yana tam 103 bin 118 kişi ziyaret etti. Bu süreçte Kıbrıs Rum kesimi ve diğer ülkelerden de çok sayıda turist bölgeyi gezdi.95 günde 100 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapan Kapalı Maraş, özellikle hafta sonları çok büyük rağbet görüyor. Maraş, haftanın her günü 09.00-17.00'de ziyaret edilebiliyor.46 yılın ardından tarihi anlara tanıklık eden vatandaşlar, Kapalı Maraş'ın ziyarete açık kısımlarını gezerek, fotoğraf çektiriyor.Maraş’ta yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleri bölgeye katkı sağlarken, bölgede faaliyete geçen bisiklet yolu sayesinde bölgenin bisikletle de gezilebilmesi ve 8 ayrı noktada kurulan büfeler, ziyaretçilere keyifli vakit geçirme imkanı sağlıyor.Yıllarca “Hayalet Şehir" olarak anılan Maraş'ta son dönemde atılan adımlar sayesinde yaşanan canlılık, her kesimin ilgisini çekmeyi başarmış durumda.