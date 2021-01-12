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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden 368’inci sergi

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 2021’in ilk sergisini Prof. Dr. Ümit Hassan onuruna düzenliyor. Serginin açılışı, YDÜ Büyük Kütüphane Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda Cuma günü gerçekleştirilecek

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden 368’inci sergi
 
 
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sanatçılarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı eserlerden oluşan “Prof. Dr. Ümit Hassan Onuruna Güzel Sanatlar Sergisi”nin açılışı, 15 Ocak Cuma, saat 11:00’de Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonunda yapılacak.
20 sanatçının 40 eserinden oluşan sergide, resim, seramik ve baskı resim eserler yer alacak. Küratörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün’ün üstlendiği sergi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği 368’inci sergi olma özelliği taşıyor.
Aralık 2020’de Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin en büyük salonuna Günsel Aile Kurulu'nun kararıyla Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu adı verilmişti. Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü olarak 20'inci yılını dolduran, önemli bilim insanlarımızdan Prof. Dr. Ümit Hassan’ın adının verildiği salon, onuruna düzenlenen sergiye de ev sahipliği yapmış olacak.
Doç. Dr. Erdoğan Ergün, Prof. Dr. Ümit Hassan’ın 2000’den bu yana Yakın Doğu Üniversitesi Rektörülüğünü yürüttüğünü hatırlatarak, “Prof. Dr. Ümit Hassan hocamız, önemli tarihçilerimizden biri ve bilim dünyasında önemli bir yere sahip. Tüm bunların yanında sanatçı bir kişilik ve sanatsal üretimler de gerçekleştiriyor” dedi. Doç. Dr. Ergün, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri olarak 2021 yılının ilk sergisi olacak “Prof.Dr. Ümit Hassan Onuruna Güzel Sanatlar Sergisi”ni Kıbrıs Modern Sanat Müzesi adına açmaktan gurur duyduklarını söyledi. Doç. Dr. Ergün, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve 368’inci sergi olma özelliği taşıyan bu sergiyle, sanatseverlerin ayrı ayrı eserlerini izledikleri ödüllü akademisyen ve sanatçıların eserlerini aynı mekanda bir arada görme fırsatı bulacaklarını söyledi.
“Prof. Dr. Ümit Hassan Onuruna Güzel Sanatlar Sergisi”nin açılışı, 15 Ocak Cuma, saat 11:00’de Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonunda yapılacak.
 
 
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