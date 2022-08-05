Kapalı alanlarda maske uyarısı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, vatandaşları uyardı: “Maske zorunluluğuna uyarsak vakalar düşer ve okullar açılınca daha rahat oluruz”



Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Oygar, gelecek ay, okullarda yeni ders yılının başlayacak olmasından dolayı vaka sayılarının olabildiğince azaltılmasının önem arz ettiğine işaret ederek, vatandaşlara kapalı alanlarda maske takma zorunluluğuna uyma ve aşılarını yaptırma çağrısında bulundu.

“Kapalı alanlarda maske takmak zorunludur” diyen Müsteşar Oygar, “Önümüzdeki ay okullar açılacağı için vaka sayısını olabildiğince azaltmamız önem arz ediyor… Eğer maske zorunluluğuna uyarsak vakalar düşer ve okullar açılınca daha rahat oluruz” ifadelerinde bulundu.

Ayrıca Oygar, Türkiye de dahil bazı ülkelerde Kovid-19 vakalarda artış olduğuna işaret ederek, “Bunlardan etkilenebiliriz. Aşılanması gereken kişiler, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Kovid-19 aşı tablosuna göre aşılarını yaptırmalıdır” dedi.

Çocukların aşılanmasına da önem verilmesi gerektiğini belirten Oygar, Bakanlık tarafından açıklanan tabloda, çocuk enfeksiyonları uzmanlarının önerileri doğrultusunda, 5-17 yaş grubu için önerilen aşı tablosunun yer aldığını da belirtti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, son bir haftada ülkede Kovid-19 vakalarında gözlemlenen göreceli düşüş, Kovid kaynaklı ölümlü vakalar, Kovid-19 aşıları ve Güney Kıbrıs’ta tespit edilen maymun çiçeği virüsü vakasına ilişkin olarak Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bazı değerlendirmelerde bulundu.

“KAPALI ALANLARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞUNA UYALIM”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, temmuz ayında Kovid-19 vakalarında ‘peak’ yaşanmasının ardından son bir hafta vakalarda görülen göreceli düşüşe ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:

“Bu virüsün kendi seyridir; yeni mutasyona ve tedbirlerinin gevşemesine bağlı olarak vakalar artıyor. Haziran itibarıyla yeni mutasyon olunca temmuzda bir peak yaşandı. Peak yaşandıktan sonra bu mutasyon ve enfekte olan kişi sayısı tekrardan inmeye başlıyor. Bundan önce ocakta bir peak yaşamıştık. Artan vakalar nedeniyle kapalı ve kalabalık alanlarda maske zorunluluğunu yeniden uygulamaya koyduk. Buna ne kadar uyum gösterdiğimize bağlı olarak vakalarda düşüş yaşanabilir.”

Oygar, gelecek ay okulların açılacak olmasından dolayı vaka sayılarının olabildiğince azaltılması için kişilerin bireysel olacak alabilecekleri önlemlerin önemine işaret ederek, “Kapalı alanlarda maske takmak zorunludur. Önümüzdeki ay okullar açılacağı için vaka sayısını olabildiğince azaltmamız önem arz ediyor. Eğer maske zorunluluğuna uyarsak vakalar düşecektir ve okullar açılınca daha rahat oluruz” dedi.

Oygar, bu bağlamda aşılanmanın önemine de işaret ederek, “Türkiye de dahil bazı ülkelerde vakalarda artış var. Bunlardan etkilenebiliriz. Aşılanması gereken kişiler, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Kovid-19 aşı tablosuna göre aşılarını yaptırmalıdır. Çocukların aşılanmasına da önem gösterilmeli. Bakanlık tarafından açıklanan tabloda, çocuk enfeksiyonları uzmanlarının önerileri doğrultusunda, 5-17 yaş grubu için önerilen aşı tablosu da yer alıyor” dedi.

Oygar, bu hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile, gelecek ay açılacak olan okullarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında konuları ele almak için bir toplantı yapacaklarını da açıkladı.

“KOVİD-19 AŞILARIMIZI OLALIM”

Oygar, şu anda ülkede “yeterli” miktarda Kovid-19 aşısı bulunduğunu belirterek, “Eylül aynı bekliyoruz. Yeni aşı çalışmaları var. Eğer yeni aşılar çıkmazsa aynı aşılardan isteyeceğiz. Ama yeni aşılar çıkarsa, yeni aşılardan talep edeceğiz” şeklinde konuştu.

Koronavirüsün yeni varyantlarına karşı etkili Kovid-19 aşısı geliştirmesi çalışmalarının devam ettiğini, ancak bu geliştirilmiş aşının eylülde çıkıp çıkmayacağının kesin olmadığını belirten Oygar, aşı olmayan ya da yaptırdığı aşısının geçerlilik süresi dolan kişiler mutlaka aşılarını olmalı” dedi.

“Mevcut Kovid aşılarının, çapraz reaksiyon”lara (cross reaction) etkisiz olduğu yönünde elimizde kesin bir veri yok” diyen Oygar, şöyle devam etti:

“Teorik ve bilimsel olarak biz biliyoruz ki aşının geçerlilik süresi geçtiyse ve bu virüse kaşı bağışıklığımız düştüyse aşımızı olmalıyız. Eylülde yeni aşının çıkması bekleniyor ama kesin bir şey yok. O nedenle bu zamanı bağışıklığımız düşük şekilde geçirmemeliyiz, aşının zamanı geldiyse aşı olalım. Bu yeni aşı çıkınca kullanımın kılavuzuna göre kişiler için yeni öneriler, yeni bir algoritma gelecektir. Aşı olan dişiler dezavantajlı duruma düşmeyecektir.”



