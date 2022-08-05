Maymun çiçeği için kitler hazır

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Müsteşar Oygar, Güney Kıbrıs’ta ilk maymun çiçeği vakasının tespit edilmesinin ardından hem Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, hem Enfeksiyon Kontrol Komitesi hem de İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi’nde konuyu görüştüklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Müsteşar Oygar, Güney Kıbrıs’ta ilk maymun çiçeği vakasının tespit edilmesinin ardından hem Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, hem Enfeksiyon Kontrol Komitesi hem de İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi’nde konuyu görüştüklerini söyledi.

Oygar, şu ana kadar ülkede şüpheli ya da kesin tanı konan maymun çiçeği vakası olmadığını da ifade ederek, maymun çiçeği hastalığın tanısı için kullanılan kitlerin ülkede bulunduğunu, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genetik Laboratuvarında bu kitlerle olası bir şüpheli vakaya tanı konulabileceğini belirtti.

Oygar, Bakanlığın olarak maymun çiçeği hastalığı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde “Maymun Çiçeği Virüsü” Rehberi (Monkeypox Guidebook) yayımladıklarını, enfeksiyon hastalıkları servisinde izole odaların ayırdıklarını ve dünyada aşı tedariğinin sınırlı olduğu çiçek aşısı için Türkiye ve AB’den talepte bulunduklarını da hatırlattı.

