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Kantara Gençlik Kampı gönüllü kamp liderliği için başvurular yarın başlıyor

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Kantara Gençlik Kampı gönüllü kamp liderliği için başvurular yarın başlıyor
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Gençlik Dairesi Müdürlüğü, Kantara Gençlik Kampı gönüllü kamp liderliği için başvuruların yarın başlayacağını duyurdu.
Gençlik Dairesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, gönüllü kamp liderliği için 19-30 yaş aralığındaki kişiler, 12 Haziran Çarşamba gününe kadar başvuruda bulunabilecek. 
Başvuruların  “https://forms.gle/e73jpTBiYLRCRNRx9” linkinden online olarak yapılması gerekiyor.
Gençlik Dairesi Müdürlüğü, başvuru sonuçlarını dairenin Facebook ve Instagram sayfalarından yayınlayacak. Kayıtlarını yaptırmasının ardından değerlendirme yapılacak ve lider adayları 27-30 Haziran arasında Kantara Gençlik Kampı'nda yer alacak temel lider eğitim kampına katılacak.
Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Kantara’da yapılacak yaz ve kış kamplarına gençlerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek, gönüllü liderlerin de de gençlik kamplarına sahip çıkarak özveriyle liderlik yaptıklarını kaydetti.
 
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