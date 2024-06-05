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Hava sıcaklığı iç kesimlerde 44 dereceye ulaşacak

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Hava sıcaklığı iç kesimlerde 44 dereceye ulaşacak
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Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının artarak iç kesimlerde 44 derece kadar yükseleceğini duyurdu.
Dairenin 6-12 Haziran tarihlerini kapsayan hava raporuna göre havanın açık ve az bulutlu olması, en yüksek hava sıcaklığının, periyodun ilk günleri iç kesimlerde 41 – 44 ve sahillerde  33 – 36 ºC, diğer günlerde ise iç kesimlerde 35 – 38 ve sahillerde 30 – 33 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgâr, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvete esecek.
 
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