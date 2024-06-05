Hava sıcaklığı iç kesimlerde 44 dereceye ulaşacak

Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının artarak iç kesimlerde 44 derece kadar yükseleceğini duyurdu.

Dairenin 6-12 Haziran tarihlerini kapsayan hava raporuna göre havanın açık ve az bulutlu olması, en yüksek hava sıcaklığının, periyodun ilk günleri iç kesimlerde 41 – 44 ve sahillerde 33 – 36 ºC, diğer günlerde ise iç kesimlerde 35 – 38 ve sahillerde 30 – 33 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgâr, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvete esecek.

