Hava sıcaklığı iç kesimlerde 44 dereceye ulaşacak

Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının artarak iç kesimlerde 44 derece kadar yükseleceğini duyurdu.
Dairenin 6-12 Haziran tarihlerini kapsayan hava raporuna göre havanın açık ve az bulutlu olması, en yüksek hava sıcaklığının, periyodun ilk günleri iç kesimlerde 41 – 44 ve sahillerde 33 – 36 ºC, diğer günlerde ise iç kesimlerde 35 – 38 ve sahillerde 30 – 33 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgâr, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvete esecek.
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