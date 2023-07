Humanity For All kuruluşundan Kanser Hastaları Yardım Derneği’ne iki tır yardım…

Merkezi Avustralya’da bulunan uluslararası yardım kuruluşu “Humanity for All” (HFA) Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) iki tır giysi yardımında bulundu.





Dernek ve yardım kuruluşunun yetkilileri bu sabah saat 10.00’da KHYD merkezinde basın açıklaması yaptı.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, 30 yılda halkın sevgisi ve katkısıyla bugünlere gelindiğini, bu sefer her zaman fitreleriyle derneğin yanında olan Avustralya’dan iki tır giysi yardımının KKTC’ye ulaştırıldığını ve Avustralya’daki Kıbrıslı Türklerin Ada insanını unutmadan, vatanlarına yardım eli uzatmalarının mutluluk verici olduğunu söyledi.





HFA ile bir proje konusunda imzaların da atıldığını söyleyen Kocaismail, HFA’nın uluslararası bir grubun üyesi olmasının da bu anlamda dış açılım arayan Kıbrıs Türkü için önemli olduğunu vurguladı ve katkılarından dolayı HFA’ya teşekkür etti.





-Kerem





HFA’nın Kurucusu Fikri Kerem de Humanity For All oluşumunun dört Kıbrıslı Türk iş adamıyla başladığını ve Kıbrıs’taki KHYD’nin yaptığı işleri beğenerek takip ve takdir ettiğini belirtti.





Kerem, Avustralya hükümetiyle avukatlar vasıtasıyla yapılan yoğun istişareler sonucu yardımın yasal yollardan KKTC’ye ulaştırılmasının sağlandığını anlatarak, Raziye Kocaismail'in ekibi ve Kıbrıs Türk halkıyla birlikte büyük bir boşluğu doldurduğunu ifade etti.





Kerem, bunun bir başlangıcı temsil ettiğini kaydederek, devamının gelmesini arzuladıklarını da sözlerine ekledi.