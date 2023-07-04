BİLİMFEST Kıbrıs, 10 Temmuz’da Başlıyor

Haydar Aliyev Uluslararası Kültür Merkezi ve Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti tarafından Bilim Türkiye işbirliği ile düzenlenen, Kuzey Kıbrıs’ın çocuklara yönelik ilk bilim festivali Bilimfest Kıbrıs 10 Temmuz’da başlıyor!
Azerbaycan’ın ulu önderi Haydar Aliyev’in doğumunun ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yılı anısına düzenlenecek festivalde; çocukların bilime olan ilgisini artırmak, merak duygularını geliştirmek ve bilimsel düşünme becerilerini desteklemek için bir dizi eğlenceli ve interaktif etkinlik yer alacak.
10-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Bilimfest Kıbrıs’ta; bilim çadırları, teknoloji stantları ve Mobil Bilim Teknoloji TIR’ında bilimsel ve teknolojik deneyimler sunulacak.
Festival boyunca gerçekleştirilecek olan atölye çalışmaları, deneyler, bilim gösterileri ve sergiler sayesinde çocuklar, bilimin sınırlarını keşfetme fırsatı bulacak.
Çok Sayıda Bilim Kuruluşu Bu Festivalde!
Bilimfest Kıbrıs’ta; Bilim Azerbaycan, Bilim Üsküdar, Bilim Fatih, Bilim Pursaklar, Bilim Gaziantep ve Bilim Erzurum ile Antalya Bilim Merkezi ve “ASAN Hizmet” başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışından birçok seçkin kurum ve kuruluş yer alıyor.
Eğitim Programı Düzenlenecek
Bilimfest Kıbrıs’ta 8-14 yaş aralığındaki çocuklar için çok özel bir “Eğitim Programı” da düzenlenecek. Festival programının ikinci ve üçüncü gerçekleştirilecek eğitimler, tam gün boyunca ve her yaş gurubu için farklı sınıflarda gerçekleştirilecek. 100 öğrenci ile sınırlı eğitim programında; Robotik kodlama ve teknoloji atölyesi (makey makey, yumuşak devre, pixel, scratch junior) eğitimleri ile çeşitli bilimsel aktiviteler gerçekleştirilecek.
Programa kayıt yaptırmak için 26 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında
0546 999 60 60 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
Tüm çocuklarımızı aileleriyle birlikte Bilimfest Kıbrıs’a bekliyoruz.
Festival Programı
1. Gün |10 Temmuz Pazartesi
19.00 – Bilimfest Kıbrıs açılışı (Alsancak Milli Parkı)
19.30 – Halk dansları gösterileri
19.45 – HAAL müzik dinletisi
20.00 – Animasyon gösterisi
20.00 – Açılış etkinlikleri
2. Gün |11 Temmuz Salı
Akademik Eğitim Programı 1. Gün (Haydar Aliyev Uluslararası Kültür Merkezi, Lapta)
10.00 – Robotik Kodlama
11.30 – Teknoloji Atölyesi
13.00 – Öğlen Yemeği
14.00 – Çeşitli Bilimsel Aktiviteler
15.00 – Geleneksel Türk okçuluğu
15.30 – Robotik Kodlama
16.45 – Program Kapanışı
3. Gün | 12 Temmuz Çarşamba
Akademik Eğitim Programı 2. Gün (Haydar Aliyev Uluslararası Kültür Merkezi, Lapta)
10.00 – Robotik Kodlama
11.30 – Teknoloji Atölyesi
13.00 – Öğlen Yemeği
14.00 – Çeşitli Bilimsel Aktiviteler
15.00 – Mangala atölyesi ve oyunlar
16.45 – Kapanış etkinliği
Kayıt bilgisi için: 0546 999 60 60
Kayıt için aşşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://docs.google.com/forms/d/1isM8M7NIgc0bo5Icf3beHFA-tTozXmR4Pge8p6lpYFE/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true