Kanlı: “Berberler Birliği’nin aldığı Euro kararı uygulanamaz"

Kanlı, “Böyle bir haberin duyulmasının ardından telefonlarım hiç susmadı. Berberler Birliği’nin almış olduğu traş fiyatlarının Euro kararını yönetim kurulu olarak böyle bir karar alamaz. Şayet başka bir para birimine geçilecekse ülke genelinde tüm üyelerin toplanıp üyelerle birlikte genel kurul yapılıp oy çokluğuna göre böyle bir karar alabilir" dedi

Berberler Birliği’nin Euro’ya geçiş haberi ülkede bu mesleği yapanların tepkisine neden oldu. Berberler Birliği eski Başkanı Kamil Kanlı, yaptığı özel açıklamada; “Berberler Birliğinin aldığı Euro’ya geçiş kararı uygulanamaz, kendi kendilerine alınmış bir karardır dedi.

Kanlı, “Böyle bir haberin duyulmasının ardından telefonlarım hiç susmadı. Berberler Birliği’nin almış olduğu traş fiyatlarının Euro kararını yönetim kurulu olarak böyle bir karar alamaz. Şayet başka bir para birimine geçilecekse ülke genelinde tüm üyelerin toplanıp üyelerle birlikte genel kurul yapılıp oy çokluğuna göre böyle bir karar alabilir.

Berberler Birliği’ne başkanlık yapmış biri olarak bu kararın ardından telefonlarım hiç susmadığını vurgulayan Kanlı, meslektaşlarım bu durumda ne yapacağız diye serzenişte bulundular. Böyle bir kararın uygulanamayacağını bizlerin üstünden gündem değiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Rum mişterilerimiz dahi TL olarak ödüyorken biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anayasasında TL olarak geçen Merkez Bankası’nın maliyenin%16 kdv oranını Euro‘yla mı ödeyeceğiz, belediye harçlarını bizden Euro olarak mı isteyecek, sağlık karnelerinin yenilenmesi için Euro mu talep edilecek ve buna benzer bir çok soru var. Berberler birliği yönetim kurulunun sonunun nereye varacağını bilmeden ve anlamadan tecrübeli arkadaşlardan da görüş alınmadan kendi başlarına bir yola çıkmışlar.

Bu Karar Geçersizdir…

Kanlı ayrıca, “Genel Kurul yapılmadığı için bu karar geçersizdir, hiçbir Berberi de bağlamaz. Gerçek fiyat araştırması yapılmadan, gerçek tüzel iş yeri çalıştırılması yapılmadan kafadan salma fiyat listesi berberleri temsil etmemiştir. Bu esnaf ve sanatkârların berberler birliğine bir kazığıdır, ada genelindeki bir çok Berberi de çok zor durumda bırakacak.” Dedi.